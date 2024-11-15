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"Вот почему в Европе паника". Советник НАТО боится Украины и Трампа
"Вот почему в Европе паника". Советник НАТО боится Украины и Трампа - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Вот почему в Европе паника". Советник НАТО боится Украины и Трампа
В странах Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп после официального вступления в должность 20 января 2025 года переложит на Старый Свет... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T16:47+0300
2024-11-15T16:47+0300
2024-11-15T16:48+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. В странах Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп после официального вступления в должность 20 января 2025 года переложит на Старый Свет всю ответственность за поддержку Киева. Об этом в беседе с YouТube-каналом Deep Dive рассказал экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.По его мнению, "Трамп <…> хочет отстранить Соединенные Штаты от этого конфликта", потому что у него "просто экономический взгляд на это""Вот почему у нас паника здесь в Европе: Трамп хочет отдать ребенка (Украину. — прим. ред.) европейцам", — отметил Бо.При этом он подчеркнул, что Европа просто не в силах долго поддерживать Украину - для этого у стран Старого Света не хватает ни финансовых, ни военных ресурсов. Так что должно быть найдено политическое решение конфликта, заключил Бо.
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сша, европа, украина
Спецоперация на Украине, США, ЕВРОПА, УКРАИНА
"Вот почему в Европе паника". Советник НАТО боится Украины и Трампа
Экс-советник НАТО: Трамп может переложить на Европу все заботы об Украине
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ.
В странах Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп после официального вступления в должность 20 января 2025 года переложит на Старый Свет всю ответственность за поддержку Киева. Об этом в беседе с YouТube-каналом Deep Dive
рассказал экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
По его мнению, "Трамп <…> хочет отстранить Соединенные Штаты от этого конфликта", потому что у него "просто экономический взгляд на это"
"Вот почему у нас паника здесь в Европе: Трамп хочет отдать ребенка (Украину. — прим. ред.) европейцам", — отметил Бо.
Украина никогда не победит Россию. В США призвали к переговорам
При этом он подчеркнул, что Европа просто не в силах долго поддерживать Украину - для этого у стран Старого Света не хватает ни финансовых, ни военных ресурсов. Так что должно быть найдено политическое решение конфликта, заключил Бо.