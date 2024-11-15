https://1prime.ru/20241115/germaniya-852840570.html

"В России пересели бы на немецкие машины". В ФРГ призвали к отмене санкций

"В России пересели бы на немецкие машины". В ФРГ призвали к отмене санкций - 15.11.2024, ПРАЙМ

"В России пересели бы на немецкие машины". В ФРГ призвали к отмене санкций

Санкции против России лишь вредят Германии, заявил предприниматель Ульф Шнайдер в интервью Berliner Zeitung. По его словам, западные ограничения не оказывают... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T12:12+0300

2024-11-15T12:12+0300

2024-11-15T12:12+0300

германия

россия

санкции против рф

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Санкции против России лишь вредят Германии, заявил предприниматель Ульф Шнайдер в интервью Berliner Zeitung. По его словам, западные ограничения не оказывают желаемого воздействия на политическое руководство России, и с их введением ФРГ больше потеряла, чем получила.Возглавляемая предпринимателем Schneider Group, основанная в 2003 году, консультирует международные компании по вопросам выхода на рынок и развития бизнеса в ряде стран постсоветского пространства, включая Россию и Украину.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечает Шнайдер, он стремится сохранить контакты между людьми, несмотря на политическую напряженность.Минувшие 2000-е годы бизнесмен вспоминает как времена процветания и возможностей для бизнеса. По его мнению, в начале века у Евросоюза и России была возможность создать общий рынок. В 2012 году германо-российская торговля достигла 100 миллиардов евро — по словам Шнайдера, что это было положительное явление для обеих сторон.При этом бизнесмен признает, что вернуться к старым временам невозможно. Он видит желание обеих сторон снова взаимодействовать, несмотря на политические трудности.Шнайдер видит возможности для сотрудничества, несмотря на геополитическую напряженность. Он уверен, что экономические отношения между Германией и Россией возобновятся медленно и через посредников. Перспективы он видит в отраслях, не затронутых санкциями, таких как пищевая промышленность и сельское хозяйство.Для начала Шнайдер предлагает возобновить регулярное воздушное сообщение и отменить некоторые санкции.Говоря о последствиях ограничительных мер, бизнесмен указывает, в частности, на тот факт, что китайцы быстро заняли ниши в машиностроении, автомобильной промышленности и производстве запчастей в России.По мнению Шнайдера, Если западные санкции будут отменены, российские компании готовы будут продавать немецкие автомобили. Соответственно, россияне могут снова начать покупать немецкие автомобили, а китайские поставить в гараж.По словам бизнесмена, сейчас трудно предсказать, как будут укрепляться отношения в последующие годы — это зависит от опыта россиян с китайскими автомобилями в течение следующих пяти лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240617/sanktsii-849242275.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, россия, санкции против рф, авто