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"В России пересели бы на немецкие машины". В ФРГ призвали к отмене санкций
"В России пересели бы на немецкие машины". В ФРГ призвали к отмене санкций - 15.11.2024, ПРАЙМ
"В России пересели бы на немецкие машины". В ФРГ призвали к отмене санкций
Санкции против России лишь вредят Германии, заявил предприниматель Ульф Шнайдер в интервью Berliner Zeitung. По его словам, западные ограничения не оказывают... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T12:12+0300
2024-11-15T12:12+0300
2024-11-15T12:12+0300
германия
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Санкции против России лишь вредят Германии, заявил предприниматель Ульф Шнайдер в интервью Berliner Zeitung. По его словам, западные ограничения не оказывают желаемого воздействия на политическое руководство России, и с их введением ФРГ больше потеряла, чем получила.Возглавляемая предпринимателем Schneider Group, основанная в 2003 году, консультирует международные компании по вопросам выхода на рынок и развития бизнеса в ряде стран постсоветского пространства, включая Россию и Украину.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечает Шнайдер, он стремится сохранить контакты между людьми, несмотря на политическую напряженность.Минувшие 2000-е годы бизнесмен вспоминает как времена процветания и возможностей для бизнеса. По его мнению, в начале века у Евросоюза и России была возможность создать общий рынок. В 2012 году германо-российская торговля достигла 100 миллиардов евро — по словам Шнайдера, что это было положительное явление для обеих сторон.При этом бизнесмен признает, что вернуться к старым временам невозможно. Он видит желание обеих сторон снова взаимодействовать, несмотря на политические трудности.Шнайдер видит возможности для сотрудничества, несмотря на геополитическую напряженность. Он уверен, что экономические отношения между Германией и Россией возобновятся медленно и через посредников. Перспективы он видит в отраслях, не затронутых санкциями, таких как пищевая промышленность и сельское хозяйство.Для начала Шнайдер предлагает возобновить регулярное воздушное сообщение и отменить некоторые санкции.Говоря о последствиях ограничительных мер, бизнесмен указывает, в частности, на тот факт, что китайцы быстро заняли ниши в машиностроении, автомобильной промышленности и производстве запчастей в России.По мнению Шнайдера, Если западные санкции будут отменены, российские компании готовы будут продавать немецкие автомобили. Соответственно, россияне могут снова начать покупать немецкие автомобили, а китайские поставить в гараж.По словам бизнесмена, сейчас трудно предсказать, как будут укрепляться отношения в последующие годы — это зависит от опыта россиян с китайскими автомобилями в течение следующих пяти лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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германия, россия, санкции против рф, авто
ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ, Авто
"В России пересели бы на немецкие машины". В ФРГ призвали к отмене санкций
Немецкий бизнесмен Шнайдер: санкции лишь вредят Германии
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ.
Санкции против России лишь вредят Германии, заявил предприниматель Ульф Шнайдер в интервью Berliner Zeitung
. По его словам, западные ограничения не оказывают желаемого воздействия на политическое руководство России, и с их введением ФРГ больше потеряла, чем получила.
Возглавляемая предпринимателем Schneider Group, основанная в 2003 году, консультирует международные компании по вопросам выхода на рынок и развития бизнеса в ряде стран постсоветского пространства, включая Россию и Украину.
Как отмечает Шнайдер, он стремится сохранить контакты между людьми, несмотря на политическую напряженность.
Германия решила "дать заднюю". Такие санкции против России ее не устраивают
Минувшие 2000-е годы бизнесмен вспоминает как времена процветания и возможностей для бизнеса. По его мнению, в начале века у Евросоюза и России была возможность создать общий рынок. В 2012 году германо-российская торговля достигла 100 миллиардов евро — по словам Шнайдера, что это было положительное явление для обеих сторон.
При этом бизнесмен признает, что вернуться к старым временам невозможно. Он видит желание обеих сторон снова взаимодействовать, несмотря на политические трудности.
Шнайдер видит возможности для сотрудничества, несмотря на геополитическую напряженность. Он уверен, что экономические отношения между Германией и Россией возобновятся медленно и через посредников. Перспективы он видит в отраслях, не затронутых санкциями, таких как пищевая промышленность и сельское хозяйство.
Для начала Шнайдер предлагает возобновить регулярное воздушное сообщение и отменить некоторые санкции.
Говоря о последствиях ограничительных мер, бизнесмен указывает, в частности, на тот факт, что китайцы быстро заняли ниши в машиностроении, автомобильной промышленности и производстве запчастей в России.
По мнению Шнайдера, Если западные санкции будут отменены, российские компании готовы будут продавать немецкие автомобили. Соответственно, россияне могут снова начать покупать немецкие автомобили, а китайские поставить в гараж.
По словам бизнесмена, сейчас трудно предсказать, как будут укрепляться отношения в последующие годы — это зависит от опыта россиян с китайскими автомобилями в течение следующих пяти лет.