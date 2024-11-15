https://1prime.ru/20241115/kupyansk-852846278.html

"Теснят стремительно". На Западе бьют тревогу из-за ситуации под Купянском

"Теснят стремительно". На Западе бьют тревогу из-за ситуации под Купянском - 15.11.2024, ПРАЙМ

"Теснят стремительно". На Западе бьют тревогу из-за ситуации под Купянском

Российские военные продолжают продвигаться в районе Купянска Харьковской области и скоро полностью займут территорию к востоку от реки Оскол и к югу от... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T14:18+0300

2024-11-15T14:18+0300

2024-11-15T14:18+0300

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российские военные продолжают продвигаться в районе Купянска Харьковской области и скоро полностью займут территорию к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска, заявил британский эксперт Александр Меркурис."Они стремительно теснят украинцев в этом районе, и вскоре вся территория к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска будет полностью находиться под контролем России", — отметил эксперт.Меркурис подчеркнул, что украинские войска быстро теряют контроль над территорией вблизи города Купянск, и российские военные начинают закрепляться в промышленной зоне.Ранее СМИ сообщали, что российские войска продолжают наступление в окрестностях города Купянска Харьковской области. Это может привести к тому, что крупная группировка сил Украинской армии окажется в полуокружении. Глава российской администрации в регионе Виталий Ганчев сообщил, что штурмовые группы уже работают над закреплением на подступах к Купянску.

https://1prime.ru/20241114/kupyansk-852817509.html

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