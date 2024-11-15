https://1prime.ru/20241115/kursy-valyut-852853956.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 18 ноября

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 18 ноября - 15.11.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 18 ноября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 13,96 копейки, до 13,7992 рубля, курс доллара - на 97,91 копейки, до 99,9971 рубля, курс... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T17:27+0300

2024-11-15T17:27+0300

2024-11-15T17:28+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

россия

курсы валют

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 13,96 копейки, до 13,7992 рубля, курс доллара - на 97,91 копейки, до 99,9971 рубля, курс евро - на 1,21 рубля, до 105,7072 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, курсы валют, банк россии