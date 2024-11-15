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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 18 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 18 ноября - 15.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 18 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 13,96 копейки, до 13,7992 рубля, курс доллара - на 97,91 копейки, до 99,9971 рубля, курс... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T17:27+0300
2024-11-15T17:27+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 13,96 копейки, до 13,7992 рубля, курс доллара - на 97,91 копейки, до 99,9971 рубля, курс евро - на 1,21 рубля, до 105,7072 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, банк россии
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 18 ноября
ЦБ: курс юаня на выходные — 13,8 руб, доллара — 99,99 руб, евро 105,71 руб
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 13,96 копейки, до 13,7992 рубля, курс доллара - на 97,91 копейки, до 99,9971 рубля, курс евро - на 1,21 рубля, до 105,7072 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.