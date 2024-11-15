Нефтяной апокалипсис откладывается: найдено другое решение по ценам

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Издание CNBC cо ссылкой на аналитиков рынка высказало предположение, что цены на нефть могут резко упасть в случае, если ОПЕК+ свернет существующее сокращение добычи. Речь идет о снижении до 40 долларов за баррель, что на 40 процентов ниже текущего уровня. Это стало бы существенным ударом по бюджетам многих нефтедобывающих стран.Считаем подобные заявления необоснованными. Не видим причин, по которым ОПЕК+ может отменить сокращение добычи нефти, если альянс дважды откладывал запланированное увеличение нефтедобычи (уже на декабрь) в условиях снижения цен. Да и аналитики CNBC считают сценарий постепенного сворачивания сокращений в начале следующего года более вероятным, чем какие-либо резкие шаги.ОПЕК+ следует дисциплине в части сокращений объем добычи, а причин для распада объединения нет. Не считаем, что политика Дональда Трампа, как в части торговых войн с Китаем, так и в плане наращивании нефтедобычи США окажет немедленный эффект на цены в следующем году. Увеличение предложения - настолько, что оно повлияет на цены - возможно в перспективе нескольких лет, поскольку необходима реализация инвестиционных циклов. Даже в случае транслирования ожиданий/опасений участников рынка в цены, их фактор будет носить кратковременный эффект, все-таки определяющим остается баланс спроса-предложения. На рынке сохраняется дефицит предложения, о профиците говорить преждевременно, а в случае, например, действенности мер китайского правительства в стимулировании экономики спрос на топливо будет устойчивым. Самый пессимистичный прогноз (Citi) предполагает снижение стоимости Brent следующем году до 60 долларов за баррель, мы ожидаем средний уровень цен на 2025 год в пределах 74-76 долларов за баррель Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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5
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мнения аналитиков, нефть, мировой рынок нефти, дональд трамп, китай
Мнения аналитиков, Нефть, мировой рынок нефти, Дональд Трамп, КИТАЙ
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Издание CNBC cо ссылкой на аналитиков рынка высказало предположение, что цены на нефть могут резко упасть в случае, если ОПЕК+ свернет существующее сокращение добычи. Речь идет о снижении до 40 долларов за баррель, что на 40 процентов ниже текущего уровня. Это стало бы существенным ударом по бюджетам многих нефтедобывающих стран.
Считаем подобные заявления необоснованными. Не видим причин, по которым ОПЕК+ может отменить сокращение добычи нефти, если альянс дважды откладывал запланированное увеличение нефтедобычи (уже на декабрь) в условиях снижения цен. Да и аналитики CNBC считают сценарий постепенного сворачивания сокращений в начале следующего года более вероятным, чем какие-либо резкие шаги.
ОПЕК+ следует дисциплине в части сокращений объем добычи, а причин для распада объединения нет. Не считаем, что политика Дональда Трампа, как в части торговых войн с Китаем, так и в плане наращивании нефтедобычи США окажет немедленный эффект на цены в следующем году.
Увеличение предложения - настолько, что оно повлияет на цены - возможно в перспективе нескольких лет, поскольку необходима реализация инвестиционных циклов. Даже в случае транслирования ожиданий/опасений участников рынка в цены, их фактор будет носить кратковременный эффект, все-таки определяющим остается баланс спроса-предложения.
На рынке сохраняется дефицит предложения, о профиците говорить преждевременно, а в случае, например, действенности мер китайского правительства в стимулировании экономики спрос на топливо будет устойчивым.
Самый пессимистичный прогноз (Citi) предполагает снижение стоимости Brent следующем году до 60 долларов за баррель, мы ожидаем средний уровень цен на 2025 год в пределах 74-76 долларов за баррель
Автор - Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал"
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Вчера, 12:11
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