https://1prime.ru/20241115/peugeot-852835825.html

Названы недостатки нынешних Peugeot 2008

Названы недостатки нынешних Peugeot 2008 - 15.11.2024, ПРАЙМ

Названы недостатки нынешних Peugeot 2008

Кроссовер Peugeot 2008 второго поколения, который ранее в России продавался официально, большей частью – с моторами 1.6, после рестайлинга в ходу остались... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T10:09+0300

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авто

peugeot

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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Кроссовер Peugeot 2008 второго поколения, который ранее в России продавался официально, большей частью – с моторами 1.6, после рестайлинга в ходу остались только укомплектованный двигателем 1.2 в нескольких версиях мощности, пишет "За рулем".Сейчас в продажу попадают средние модели — с двигателями 130 или 136 лошадиных сил.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУ двигателей три цилиндра, алюминиевый блок, прямой впрыск, турбонаддув. Используется топливо АИ-98"Как и у других аналогичных моторов, неизбежны нагар и закоксовка. Высокий угар масла бывает ощутим уже после 50 тысяч км, а к 100 тысячам км он гарантирован", — отмечается в статье.Кроме того, ремень ГРМ размещен в масляной ванне, что, по мнению автора публикации, неудачное решение. Ремень, как отмечается, модернизировали и заменяли в рамках отзывной кампании.На большинстве автомобилей мотор сочетается с шестиступенчатым двухдисковым роботом – такой вариант продается в Китае.При этом есть возможность найти и версию с восьмиступенчатым автоматом ATN8 – это вариация агрегата Aisin TG-80LS."Даже в базовой версии 2008 отлично оснащен. Клиренс – в районе 190 миллиметров" — говорится в статье. Такая машина, как отмечается, конструктивно, является "коренным европейцем".

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авто, peugeot