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В Польше упрекнули украинцев в "короткой памяти" - 15.11.2024, ПРАЙМ
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В Польше упрекнули украинцев в "короткой памяти"
В Польше упрекнули украинцев в "короткой памяти" - 15.11.2024, ПРАЙМ
В Польше упрекнули украинцев в "короткой памяти"
Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш упрекнул украинские власти в "короткой памяти". Об этом рассказал в эфире телеканала TVN24 "По... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T14:01+0300
2024-11-15T14:01+0300
спецоперация на украине
украина
польша
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш упрекнул украинские власти в "короткой памяти". Об этом рассказал в эфире телеканала TVN24 "По словам министра, память украинцев "короткая". Он напомнил, что в первые месяцы войны Польша пожертвовала военное снаряжение и организовала гуманитарную помощь", — сообщается в статье.Кроме того, министр уточнил, что его заявления особенно важны в контексте обвинений украинского лидера Владимира Зеленского, который упрекал польские власти в недостаточной военной помощи.Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша продолжает делать все возможное для того, чтобы оказать поддержку Украине. По его словам, Польше не может поступиться своей безопасностью.Ранее Зеленский неоднократно "обижался" на то, что Польша передает Украине недостаточный объем военной помощи.
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украина, польша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПОЛЬША
14:01 15.11.2024
 
В Польше упрекнули украинцев в "короткой памяти"

Глава МО Польши Косиняк-Камыш упрекнул Украину в короткой памяти

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш упрекнул украинские власти в "короткой памяти". Об этом рассказал в эфире телеканала TVN24

"По словам министра, память украинцев "короткая". Он напомнил, что в первые месяцы войны Польша пожертвовала военное снаряжение и организовала гуманитарную помощь", — сообщается в статье.
Кроме того, министр уточнил, что его заявления особенно важны в контексте обвинений украинского лидера Владимира Зеленского, который упрекал польские власти в недостаточной военной помощи.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша продолжает делать все возможное для того, чтобы оказать поддержку Украине. По его словам, Польше не может поступиться своей безопасностью.
Ранее Зеленский неоднократно "обижался" на то, что Польша передает Украине недостаточный объем военной помощи.
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