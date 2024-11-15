https://1prime.ru/20241115/sovkombank--852835352.html
Совкомбанк завершил интеграцию "Хоум банка" в рекордные сроки
Совкомбанк завершил интеграцию "Хоум банка" в рекордные сроки - 15.11.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк завершил интеграцию "Хоум банка" в рекордные сроки
Совкомбанк завершил полную операционную интеграцию "Хоум банка" в рекордные для России сроки, сообщила кредитная организация. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:54+0300
2024-11-15T09:54+0300
2024-11-15T09:55+0300
россия
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Совкомбанк завершил полную операционную интеграцию "Хоум банка" в рекордные для России сроки, сообщила кредитная организация. "Полная операционная интеграция "Хоум банка" завершена в рекордные для России сроки, что позволило нарастить объемы бизнеса и сохранить новые компетенции в POS-кредитовании. Ключевая команда "Хоум банка" вошла в состав Совкомбанка", - говорится в отчете о результатах кредитной организации по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Также отмечается, что завершена операционная интеграция страховой группы "Инлайф": "Инлайф страхование" и "Инлайф страхование жизни" были присоединены к "Совкомбанк страхование" и "Совкомбанк страхование жизни", что, как поясняется, усилило страховой бизнес и обеспечило рост страховых премий. Совкомбанк в феврале объявил о намерении до конца года приобрести "Хоум банк". При этом первым этапом предполагалась покупка 51% акций "Хоум банка" за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала, а на втором этапе Совкомбанк собирался приобрести оставшиеся 49%, с оплатой денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. В начале августа акционеры Совкомбанка отменили свое майское решение о дополнительном выпуске акций на более чем 117 миллионов рублей в рамках приобретения "Хоум банка". В середине августа управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос сообщил, что юридическое присоединение "Хоум банка" к Совкомбанку завершится в первом полугодии 2025 года. Также он тогда рассказал, что банки пересмотрели условия сделки: теперь предполагается, что 90% будет оплачено в первом квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка, а 10% уже уплачено деньгами в текущем году. При этом дисконт к капиталу "Хоум банка" увеличился на 5 миллиардов рублей, до 16 миллиардов. По его словам, из предыдущего договора осталось условие моратория на продажу акций Совкомбанка в течение шести месяцев с даты оплаты акциями 90% "Хоум банка". Вероятность еще одного пересмотра сделки по присоединению "Хоум банка" к Совкомбанку, как тогда заявил Оснос, довольно низкая. В конце августа пресс-служба Совкомбанка подтвердила РИА Новости покупку портфеля потребительских кредитов и POS-кредитов у "Хоум банка" объемом 180 миллиардов рублей.
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россия, совкомбанк, хоум кредит банк
РОССИЯ, Совкомбанк, Хоум Кредит Банк
Совкомбанк завершил интеграцию "Хоум банка" в рекордные сроки
Совкомбанк в рекордные сроки завершил операционную интеграцию "Хоум банка"
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Совкомбанк завершил полную операционную интеграцию "Хоум банка" в рекордные для России сроки, сообщила кредитная организация.
"Полная операционная интеграция "Хоум банка" завершена в рекордные для России сроки, что позволило нарастить объемы бизнеса и сохранить новые компетенции в POS-кредитовании. Ключевая команда "Хоум банка" вошла в состав Совкомбанка", - говорится в отчете о результатах кредитной организации по МСФО за 9 месяцев 2024 года.
Также отмечается, что завершена операционная интеграция страховой группы "Инлайф": "Инлайф страхование" и "Инлайф страхование жизни" были присоединены к "Совкомбанк страхование" и "Совкомбанк страхование жизни", что, как поясняется, усилило страховой бизнес и обеспечило рост страховых премий.
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Совкомбанк в феврале объявил о намерении до конца года приобрести "Хоум банк". При этом первым этапом предполагалась покупка 51% акций "Хоум банка" за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала, а на втором этапе Совкомбанк собирался приобрести оставшиеся 49%, с оплатой денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. В начале августа акционеры Совкомбанка отменили свое майское решение о дополнительном выпуске акций на более чем 117 миллионов рублей в рамках приобретения "Хоум банка".
В середине августа управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос сообщил, что юридическое присоединение "Хоум банка" к Совкомбанку завершится в первом полугодии 2025 года. Также он тогда рассказал, что банки пересмотрели условия сделки: теперь предполагается, что 90% будет оплачено в первом квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка, а 10% уже уплачено деньгами в текущем году. При этом дисконт к капиталу "Хоум банка" увеличился на 5 миллиардов рублей, до 16 миллиардов. По его словам, из предыдущего договора осталось условие моратория на продажу акций Совкомбанка в течение шести месяцев с даты оплаты акциями 90% "Хоум банка". Вероятность еще одного пересмотра сделки по присоединению "Хоум банка" к Совкомбанку, как тогда заявил Оснос, довольно низкая.
В конце августа пресс-служба Совкомбанка подтвердила РИА Новости покупку портфеля потребительских кредитов и POS-кредитов у "Хоум банка" объемом 180 миллиардов рублей.