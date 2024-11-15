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На Западе заявили о провале плана США против России - 15.11.2024, ПРАЙМ
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На Западе заявили о провале плана США против России
На Западе заявили о провале плана США против России - 15.11.2024, ПРАЙМ
На Западе заявили о провале плана США против России
План Вашингтона ослабить позиции России с помощью Украины потерпел крах. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал американский политолог и... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T15:15+0300
2024-11-15T15:32+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. План Вашингтона ослабить позиции России с помощью Украины потерпел крах. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер."Я не понимаю, почему мы не признаем, что есть пределы того, что можно сделать с помощью военной силы. Идея о том, что можно нанести удар по России, можно обескровить ее на Украине, все эти идеи не привели ни к чему, кроме провала", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что продолжать разные попытки ослабить Россию бессмысленны, так как российские Вооруженные силы продолжают активно продвигаться вперед и побеждать на линии фронта.Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно вредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
15:15 15.11.2024 (обновлено: 15:32 15.11.2024)
 
На Западе заявили о провале плана США против России

Миршаймер: план США нанести удар по России через Украину провалился

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. План Вашингтона ослабить позиции России с помощью Украины потерпел крах. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер.
"Я не понимаю, почему мы не признаем, что есть пределы того, что можно сделать с помощью военной силы. Идея о том, что можно нанести удар по России, можно обескровить ее на Украине, все эти идеи не привели ни к чему, кроме провала", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что продолжать разные попытки ослабить Россию бессмысленны, так как российские Вооруженные силы продолжают активно продвигаться вперед и побеждать на линии фронта.
Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.
После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно вредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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