https://1prime.ru/20241115/ssha-852847905.html

На Западе заявили о провале плана США против России

На Западе заявили о провале плана США против России - 15.11.2024, ПРАЙМ

На Западе заявили о провале плана США против России

План Вашингтона ослабить позиции России с помощью Украины потерпел крах. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал американский политолог и... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T15:15+0300

2024-11-15T15:15+0300

2024-11-15T15:32+0300

спецоперация на украине

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852601255_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c6df4a8dc5959d88bd7c086bfaf9f4d6.jpg

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. План Вашингтона ослабить позиции России с помощью Украины потерпел крах. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер."Я не понимаю, почему мы не признаем, что есть пределы того, что можно сделать с помощью военной силы. Идея о том, что можно нанести удар по России, можно обескровить ее на Украине, все эти идеи не привели ни к чему, кроме провала", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что продолжать разные попытки ослабить Россию бессмысленны, так как российские Вооруженные силы продолжают активно продвигаться вперед и побеждать на линии фронта.Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно вредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.

https://1prime.ru/20241115/ukraina-852834462.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина