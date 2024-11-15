https://1prime.ru/20241115/tramp-852837887.html

Продемонстрировать силу. Раскрыто, почему Трамп может отказать России

Продемонстрировать силу. Раскрыто, почему Трамп может отказать России - 15.11.2024, ПРАЙМ

Продемонстрировать силу. Раскрыто, почему Трамп может отказать России

Кремль активно готовится к диалогу с Белым домом по поводу мира на Украине, пишет британское издание Chatham House. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T10:59+0300

2024-11-15T10:59+0300

2024-11-15T10:59+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Кремль активно готовится к диалогу с Белым домом по поводу мира на Украине, пишет британское издание Chatham House.Как отмечается, президент России Владимир Путин стремится к демилитаризации Украины и замене Владимира Зеленского. Также Кремль хочет обеспечить нейтралитет Украины и ограничить её вооруженные силы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНовый президент США Дональд Трамп, как предполагает автор, может посчитать условия России неприемлемыми. Трамп не испытывает сочувствия к Украине и стремится не допустить дальнейших обязательств США по её обороне. Но он рассматривает Украину как возможность продемонстрировать свою силу.Путин стремится добиться признания присоединения Крыма к России. Также, как утверждается, он может потребовать контроля над частями Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Кремль хочет смягчения санкций, которые мешают развитию России.Сейчас украинцы надеются на то, что Трамп поймет, что сделка с Путиным неосуществима, указывается в публикацииАвтор напоминает, что Кремль разочаровался в Трампе во время его первого срока. Его администрация поставляла противотанковое оружие на Украину и выступала против "Северного потока-2".США на данный момент уже предоставили Киеву помощь на сумму 175 миллиардов долларов. Это составляет около семи процентов от общей суммы оборонных расходов Вашингтона.Что касается возможных переговоров, то, по мнению автора, подход Трампа к ним будет личным и своеобразным. Пока еще неясно, кто именно в новой администрации будет отвечать за координацию политики в отношении России.Известно, что избранный вице-президент Джей Ди Вэнс предлагал нейтралитет Украины и демилитаризованную зону.Тем временем опросы показывают растущую поддержку переговоров с Россией. Но приемлемая для украинцев сделка потребует западных гарантий безопасности."Навязанное Украине невыгодное урегулирование может привести к продолжению вооруженного конфликта, хотя и на гораздо более низком уровне интенсивности в отсутствие военной поддержки США", — заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский