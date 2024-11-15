https://1prime.ru/20241115/tramp-852841125.html

Будет ли новый Афганистан. Названы возможные решения Трампа по Украине

Будет ли новый Афганистан. Названы возможные решения Трампа по Украине - 15.11.2024, ПРАЙМ

Будет ли новый Афганистан. Названы возможные решения Трампа по Украине

Победитель президентских выборов в США республиканец Дональд Трамп определился с кандидатурами новых министров — они скептически относятся к помощи Украине,... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T12:28+0300

2024-11-15T12:28+0300

2024-11-15T12:28+0300

спецоперация на украине

сша

дональд трамп

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5363e69345c0829eedc16be1ea901043.jpg

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Победитель президентских выборов в США республиканец Дональд Трамп определился с кандидатурами новых министров — они скептически относятся к помощи Украине, отмечает немецкое издание Business Insider.Так, предполагаемый госсекретарь сенатор-республиканец Марко Рубио критиковал администрацию уходящего президента-демократа Джо Байдена за финансирование "патовой" войны, возможный глава Пентагона Пит Хегсет сравнил Украину с Афганистаном и Ираком, заявив о "прожигании денег".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНазначенный советником президента по национальной безопасности Майк Уолц предложил установить зависимость помощи от вклада Европы. Номинированная директор Национальной разведки Тулси Габбард называла Украину "коррумпированной автократией".Ранее, как напоминает издание, Владимир Зеленский заявил, что сокращение помощи приведет к поражению Украины. Однако сын Трампа Дон-младший выразил радость по поводу возможного прекращения финансирования.Аналитики предсказывают, что Трамп действительно может урезать помощь, но окончательное решение за ним.Профессор Александр Либман считает, что мнение назначенцев не имеет большого значения. Аналитик Марк Канчан предполагает, что поддержка может быть сокращена, но некоторые виды помощи могут быть сохранены. Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов считает, что Трамп может поддержать Украину, чтобы избежать обвинений в поражении. “Он не может себе позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном”, — полагает Милованов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241115/ukraina-852834462.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский