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Будет ли новый Афганистан. Названы возможные решения Трампа по Украине - 15.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241115/tramp-852841125.html
Будет ли новый Афганистан. Названы возможные решения Трампа по Украине
Будет ли новый Афганистан. Названы возможные решения Трампа по Украине - 15.11.2024, ПРАЙМ
Будет ли новый Афганистан. Названы возможные решения Трампа по Украине
Победитель президентских выборов в США республиканец Дональд Трамп определился с кандидатурами новых министров — они скептически относятся к помощи Украине,... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T12:28+0300
2024-11-15T12:28+0300
спецоперация на украине
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Победитель президентских выборов в США республиканец Дональд Трамп определился с кандидатурами новых министров — они скептически относятся к помощи Украине, отмечает немецкое издание Business Insider.Так, предполагаемый госсекретарь сенатор-республиканец Марко Рубио критиковал администрацию уходящего президента-демократа Джо Байдена за финансирование "патовой" войны, возможный глава Пентагона Пит Хегсет сравнил Украину с Афганистаном и Ираком, заявив о "прожигании денег".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНазначенный советником президента по национальной безопасности Майк Уолц предложил установить зависимость помощи от вклада Европы. Номинированная директор Национальной разведки Тулси Габбард называла Украину "коррумпированной автократией".Ранее, как напоминает издание, Владимир Зеленский заявил, что сокращение помощи приведет к поражению Украины. Однако сын Трампа Дон-младший выразил радость по поводу возможного прекращения финансирования.Аналитики предсказывают, что Трамп действительно может урезать помощь, но окончательное решение за ним.Профессор Александр Либман считает, что мнение назначенцев не имеет большого значения. Аналитик Марк Канчан предполагает, что поддержка может быть сокращена, но некоторые виды помощи могут быть сохранены. Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов считает, что Трамп может поддержать Украину, чтобы избежать обвинений в поражении. “Он не может себе позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном”, — полагает Милованов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский
12:28 15.11.2024
 
Будет ли новый Афганистан. Названы возможные решения Трампа по Украине

BI: назначенцы Трампа не желают помогать Киеву, но решение будет за президентом

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Победитель президентских выборов в США республиканец Дональд Трамп определился с кандидатурами новых министров — они скептически относятся к помощи Украине, отмечает немецкое издание Business Insider.
Так, предполагаемый госсекретарь сенатор-республиканец Марко Рубио критиковал администрацию уходящего президента-демократа Джо Байдена за финансирование "патовой" войны, возможный глава Пентагона Пит Хегсет сравнил Украину с Афганистаном и Ираком, заявив о "прожигании денег".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Назначенный советником президента по национальной безопасности Майк Уолц предложил установить зависимость помощи от вклада Европы. Номинированная директор Национальной разведки Тулси Габбард называла Украину "коррумпированной автократией".
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
"Все исчезло": на Западе рассказали, что скрывают СМИ об Украине
09:34
Ранее, как напоминает издание, Владимир Зеленский заявил, что сокращение помощи приведет к поражению Украины. Однако сын Трампа Дон-младший выразил радость по поводу возможного прекращения финансирования.
Аналитики предсказывают, что Трамп действительно может урезать помощь, но окончательное решение за ним.
Профессор Александр Либман считает, что мнение назначенцев не имеет большого значения. Аналитик Марк Канчан предполагает, что поддержка может быть сокращена, но некоторые виды помощи могут быть сохранены. Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов считает, что Трамп может поддержать Украину, чтобы избежать обвинений в поражении. “Он не может себе позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном”, — полагает Милованов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеСШАДональд ТрампУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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