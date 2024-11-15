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Просто так не отдаст. Названы возможные рычаги давления Трампа на Россию - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241115/tramp-852842290.html
Просто так не отдаст. Названы возможные рычаги давления Трампа на Россию
Просто так не отдаст. Названы возможные рычаги давления Трампа на Россию - 15.11.2024, ПРАЙМ
Просто так не отдаст. Названы возможные рычаги давления Трампа на Россию
Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп не собирается сдавать Украину "просто так", пишет чешское издание Info. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T12:53+0300
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спецоперация на украине
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп не собирается сдавать Украину "просто так", пишет чешское издание Info.По мнению автора публикации, переговоры с Москвой будут нелегкими, и на Россию придется надавить.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТрамп уже говорил с Владимиром Зеленским, но о прекращении помощи Украине не сообщил.Тем временем Москва удерживает инициативу на поле боя и продвигается медленно. Что касается ее притязаний, то Россия требует территориальных уступок, запрета на вступление в НАТО и сокращения ВСУ, а также снятия санкций и "денацификации" Украины.По мнению автора, Трамп может использовать цены на нефть для давления на Россию. А более активная военная помощь Вашингтона Киеву может привести к прямо противоположному результату.Издание прогнозирует, что Трамп не станет стопроцентным изоляционистом, но и не инициирует эскалацию конфликта.Автор констатирует, что Киев зависит от американской финансовой и военной помощи, и ее прекращение приведет к катастрофе для Украины.В этих условиях Трамп должен убедить Россию, что прекращение конфликта выгодно для обеих сторон, отмечается в публикации. И ясно, что одним телефонным разговором дело не обойдется, заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
12:53 15.11.2024 (обновлено: 12:54 15.11.2024)
 
Просто так не отдаст. Названы возможные рычаги давления Трампа на Россию

Info: Трамп начнет давить на Россию проверенными средствами

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп не собирается сдавать Украину "просто так", пишет чешское издание Info.
По мнению автора публикации, переговоры с Москвой будут нелегкими, и на Россию придется надавить.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Трамп уже говорил с Владимиром Зеленским, но о прекращении помощи Украине не сообщил.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
Будет ли новый Афганистан. Названы возможные решения Трампа по Украине
12:28
Тем временем Москва удерживает инициативу на поле боя и продвигается медленно. Что касается ее притязаний, то Россия требует территориальных уступок, запрета на вступление в НАТО и сокращения ВСУ, а также снятия санкций и "денацификации" Украины.
По мнению автора, Трамп может использовать цены на нефть для давления на Россию. А более активная военная помощь Вашингтона Киеву может привести к прямо противоположному результату.
Издание прогнозирует, что Трамп не станет стопроцентным изоляционистом, но и не инициирует эскалацию конфликта.
Автор констатирует, что Киев зависит от американской финансовой и военной помощи, и ее прекращение приведет к катастрофе для Украины.
В этих условиях Трамп должен убедить Россию, что прекращение конфликта выгодно для обеих сторон, отмечается в публикации. И ясно, что одним телефонным разговором дело не обойдется, заключает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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