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ВС России одним ударом уничтожили более сотни бойцов ВСУ, заявило подполье - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России одним ударом уничтожили более сотни бойцов ВСУ, заявило подполье
ВС России одним ударом уничтожили более сотни бойцов ВСУ, заявило подполье - 15.11.2024, ПРАЙМ
ВС России одним ударом уничтожили более сотни бойцов ВСУ, заявило подполье
В результате удара по месту дислокации украинских войск в Хотенском районе Сумской области погибло более 100 человек, в том числе десятки иностранных наемников. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T11:04+0300
2024-11-15T11:54+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. В результате удара по месту дислокации украинских войск в Хотенском районе Сумской области погибло более 100 человек, в том числе десятки иностранных наемников. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев."Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка... Количество погибших пока выясняем. В общей сложности, пока считается, что погибших более сотни", - заметил собеседник агентства.Лебедев также добавил, что не всех погибших на данный момент удалось идентифицировать. Кроме того, в расположении находились иностранные наемники, в том числе франкоговорящие и испаноговорящие. Эти бойцы лучше знакомы с системами вооружения НАТО, чем местное население, резюмировал координатор подполья.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
11:04 15.11.2024 (обновлено: 11:54 15.11.2024)
 
ВС России одним ударом уничтожили более сотни бойцов ВСУ, заявило подполье

Лебедев: российские военные одним ударом уничтожили более сотни боевиков ВСУ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. В результате удара по месту дислокации украинских войск в Хотенском районе Сумской области погибло более 100 человек, в том числе десятки иностранных наемников. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка... Количество погибших пока выясняем. В общей сложности, пока считается, что погибших более сотни", - заметил собеседник агентства.
Лебедев также добавил, что не всех погибших на данный момент удалось идентифицировать. Кроме того, в расположении находились иностранные наемники, в том числе франкоговорящие и испаноговорящие. Эти бойцы лучше знакомы с системами вооружения НАТО, чем местное население, резюмировал координатор подполья.
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