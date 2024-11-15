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ВС России одним ударом уничтожили более сотни бойцов ВСУ, заявило подполье
ВС России одним ударом уничтожили более сотни бойцов ВСУ, заявило подполье - 15.11.2024, ПРАЙМ
ВС России одним ударом уничтожили более сотни бойцов ВСУ, заявило подполье
В результате удара по месту дислокации украинских войск в Хотенском районе Сумской области погибло более 100 человек, в том числе десятки иностранных наемников. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T11:04+0300
2024-11-15T11:04+0300
2024-11-15T11:54+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. В результате удара по месту дислокации украинских войск в Хотенском районе Сумской области погибло более 100 человек, в том числе десятки иностранных наемников. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев."Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка... Количество погибших пока выясняем. В общей сложности, пока считается, что погибших более сотни", - заметил собеседник агентства.Лебедев также добавил, что не всех погибших на данный момент удалось идентифицировать. Кроме того, в расположении находились иностранные наемники, в том числе франкоговорящие и испаноговорящие. Эти бойцы лучше знакомы с системами вооружения НАТО, чем местное население, резюмировал координатор подполья.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
ВС России одним ударом уничтожили более сотни бойцов ВСУ, заявило подполье
Лебедев: российские военные одним ударом уничтожили более сотни боевиков ВСУ
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. В результате удара по месту дислокации украинских войск в Хотенском районе Сумской области погибло более 100 человек, в том числе десятки иностранных наемников. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Вечером 14 ноября был прилет в Хотенском районе Сумской области. Прилетело в пункт временной дислокации села Писаревка... Количество погибших пока выясняем. В общей сложности, пока считается, что погибших более сотни", - заметил собеседник агентства.
Лебедев также добавил, что не всех погибших на данный момент удалось идентифицировать. Кроме того, в расположении находились иностранные наемники, в том числе франкоговорящие и испаноговорящие. Эти бойцы лучше знакомы с системами вооружения НАТО, чем местное население, резюмировал координатор подполья.
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