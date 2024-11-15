https://1prime.ru/20241115/ukraina-852834462.html

"Все исчезло": на Западе рассказали, что скрывают СМИ об Украине

"Все исчезло": на Западе рассказали, что скрывают СМИ об Украине - 15.11.2024, ПРАЙМ

"Все исчезло": на Западе рассказали, что скрывают СМИ об Украине

Западные СМИ перестали публиковать материалы о националистах на Украине, написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T09:34+0300

2024-11-15T09:34+0300

2024-11-15T09:34+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Западные СМИ перестали публиковать материалы о националистах на Украине, написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Западные корпоративные СМИ рассказывали правду об Украине. Сейчас? Все исчезло", — написал он, прикрепив фото публикаций об украинских националистах в изданиях США и ЕС.Журналист указал, что отсутствие публикаций связано с с вмешательством России в ситуацию на Украине после провокаций и репрессий против этнических русских.Ветеран ГРУ Владимир Винокуров также высказался о необходимости устранения киевского режима для денацификации Украины и нейтрализации угроз с ее территории, так как киевские террористы могут дестабилизировать ситуацию на российской территории и даже напрямую вторгнуться в Россию.*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях

https://1prime.ru/20241114/svo-852829954.html

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