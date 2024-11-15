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"Все исчезло": на Западе рассказали, что скрывают СМИ об Украине
"Все исчезло": на Западе рассказали, что скрывают СМИ об Украине - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Все исчезло": на Западе рассказали, что скрывают СМИ об Украине
Западные СМИ перестали публиковать материалы о националистах на Украине, написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:34+0300
2024-11-15T09:34+0300
2024-11-15T09:34+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Западные СМИ перестали публиковать материалы о националистах на Украине, написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Западные корпоративные СМИ рассказывали правду об Украине. Сейчас? Все исчезло", — написал он, прикрепив фото публикаций об украинских националистах в изданиях США и ЕС.Журналист указал, что отсутствие публикаций связано с с вмешательством России в ситуацию на Украине после провокаций и репрессий против этнических русских.Ветеран ГРУ Владимир Винокуров также высказался о необходимости устранения киевского режима для денацификации Украины и нейтрализации угроз с ее территории, так как киевские террористы могут дестабилизировать ситуацию на российской территории и даже напрямую вторгнуться в Россию.*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
"Все исчезло": на Западе рассказали, что скрывают СМИ об Украине
Боуз: из западных СМИ исчезли данные о националистах на Украине
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ.
Западные СМИ перестали публиковать материалы о националистах на Украине, написал
в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Западные корпоративные СМИ рассказывали правду об Украине. Сейчас? Все исчезло", — написал он, прикрепив фото публикаций об украинских националистах в изданиях США и ЕС.
Журналист указал, что отсутствие публикаций связано с с вмешательством России в ситуацию на Украине после провокаций и репрессий против этнических русских.
Ветеран ГРУ Владимир Винокуров также высказался о необходимости устранения киевского режима для денацификации Украины и нейтрализации угроз с ее территории, так как киевские террористы могут дестабилизировать ситуацию на российской территории и даже напрямую вторгнуться в Россию.
*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
"Надвигается буря". На Западе предсказывают невеселые для ВСУ события