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На Украине придумали способ убедить Трампа поддержать ВСУ - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241115/ukraina-852849309.html
На Украине придумали способ убедить Трампа поддержать ВСУ
На Украине придумали способ убедить Трампа поддержать ВСУ - 15.11.2024, ПРАЙМ
На Украине придумали способ убедить Трампа поддержать ВСУ
Вооруженные силы Украины могут начать предпринимать попытки улучшить свое положение для того, чтобы убедить фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T15:38+0300
2024-11-15T15:38+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
военная помощь украине
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут начать предпринимать попытки улучшить свое положение для того, чтобы убедить фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа не сокращать военную помощь Украине. Об этом сообщается в материале издания Financial Times."Если Украина сможет остановить наступление России и захватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность 20 января, высокопоставленные украинские чиновники считают, что смогут доказать, что они "бойцы" и "победители", и помочь убедить избранного президента поддержать их", — следует из статьи.Более того, как пишет издание, ссылаясь на слова командиров и аналитиков, Украина все еще испытывает существенные проблемы, связанные с кадровым дефицитом. В таких условиях желания по убеждению Трампа практически невыполнимы.Также Financial Times пишет, что два украинских командира рассказали, что из-за нехватки военнослужащих приходится набирать в пехоту квалифицированных специалистов, включая медиков.
https://1prime.ru/20241114/ukraina-852824415.html
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россия, украина, сша, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, военная помощь Украине
15:38 15.11.2024
 
На Украине придумали способ убедить Трампа поддержать ВСУ

FT: ВСУ захотели улучшить свое положение, чтобы убедить Трампа их поддержать

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут начать предпринимать попытки улучшить свое положение для того, чтобы убедить фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа не сокращать военную помощь Украине. Об этом сообщается в материале издания Financial Times.
"Если Украина сможет остановить наступление России и захватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность 20 января, высокопоставленные украинские чиновники считают, что смогут доказать, что они "бойцы" и "победители", и помочь убедить избранного президента поддержать их", — следует из статьи.
Более того, как пишет издание, ссылаясь на слова командиров и аналитиков, Украина все еще испытывает существенные проблемы, связанные с кадровым дефицитом. В таких условиях желания по убеждению Трампа практически невыполнимы.
Также Financial Times пишет, что два украинских командира рассказали, что из-за нехватки военнослужащих приходится набирать в пехоту квалифицированных специалистов, включая медиков.
Боевая подготовка операторов ПТРК Фагот противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР. - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАвоенная помощь Украине
 
 
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