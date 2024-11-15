https://1prime.ru/20241115/ukraina-852849309.html

На Украине придумали способ убедить Трампа поддержать ВСУ

На Украине придумали способ убедить Трампа поддержать ВСУ - 15.11.2024, ПРАЙМ

На Украине придумали способ убедить Трампа поддержать ВСУ

Вооруженные силы Украины могут начать предпринимать попытки улучшить свое положение для того, чтобы убедить фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T15:38+0300

2024-11-15T15:38+0300

2024-11-15T15:38+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут начать предпринимать попытки улучшить свое положение для того, чтобы убедить фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа не сокращать военную помощь Украине. Об этом сообщается в материале издания Financial Times."Если Украина сможет остановить наступление России и захватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность 20 января, высокопоставленные украинские чиновники считают, что смогут доказать, что они "бойцы" и "победители", и помочь убедить избранного президента поддержать их", — следует из статьи.Более того, как пишет издание, ссылаясь на слова командиров и аналитиков, Украина все еще испытывает существенные проблемы, связанные с кадровым дефицитом. В таких условиях желания по убеждению Трампа практически невыполнимы.Также Financial Times пишет, что два украинских командира рассказали, что из-за нехватки военнослужащих приходится набирать в пехоту квалифицированных специалистов, включая медиков.

https://1prime.ru/20241114/ukraina-852824415.html

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россия, украина, сша, военная помощь украине