Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ввела ограничения на экспорт в США обогащенного урана - 15.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241115/uran-852856469.html
Россия ввела ограничения на экспорт в США обогащенного урана
Россия ввела ограничения на экспорт в США обогащенного урана - 15.11.2024, ПРАЙМ
Россия ввела ограничения на экспорт в США обогащенного урана
Правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T19:12+0300
2024-11-15T19:12+0300
экономика
россия
сша
уран
ограничения
https://cdnn.1prime.ru/img/83256/90/832569006_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_9eb0d38e345d92ca60174e96e947bda9.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, сообщила пресс-служба кабмина. "Россия вводит временные ограничения на экспорт обогащенного урана. Постановление об этом подписано. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю", - сообщили там. Отмечается, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго. В сентябре Путин на совещании с членами правительства поручил кабмину подумать о возможности ограничения экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России. США, согласно данным американской статслужбы, последний раз покупали российский уран в июле - на 109 миллионов долларов. Всего с начала текущего года американцы приобрели его у России на 574 миллиона долларов, что почти на 32% меньше показателя годом ранее.
https://1prime.ru/20241108/ssha-852685571.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83256/90/832569006_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_9bf00e9076557404870acf461faafd7d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, уран, ограничения
Экономика, РОССИЯ, США, уран, ограничения
19:12 15.11.2024
 
Россия ввела ограничения на экспорт в США обогащенного урана

Правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, сообщила пресс-служба кабмина.
"Россия вводит временные ограничения на экспорт обогащенного урана. Постановление об этом подписано. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю", - сообщили там.
Отмечается, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.
В сентябре Путин на совещании с членами правительства поручил кабмину подумать о возможности ограничения экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России.
Флаги США
США приняли необычное решение в отношении антироссийских санкций
8 ноября, 10:31
США, согласно данным американской статслужбы, последний раз покупали российский уран в июле - на 109 миллионов долларов. Всего с начала текущего года американцы приобрели его у России на 574 миллиона долларов, что почти на 32% меньше показателя годом ранее.
 
ЭкономикаРОССИЯСШАуранограничения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала