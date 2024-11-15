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Россия ввела ограничения на экспорт в США обогащенного урана

Россия ввела ограничения на экспорт в США обогащенного урана - 15.11.2024, ПРАЙМ

Россия ввела ограничения на экспорт в США обогащенного урана

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T19:12+0300

2024-11-15T19:12+0300

2024-11-15T19:12+0300

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, сообщила пресс-служба кабмина. "Россия вводит временные ограничения на экспорт обогащенного урана. Постановление об этом подписано. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю", - сообщили там. Отмечается, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Президент США Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго. В сентябре Путин на совещании с членами правительства поручил кабмину подумать о возможности ограничения экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России. США, согласно данным американской статслужбы, последний раз покупали российский уран в июле - на 109 миллионов долларов. Всего с начала текущего года американцы приобрели его у России на 574 миллиона долларов, что почти на 32% меньше показателя годом ранее.

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россия, сша, уран, ограничения