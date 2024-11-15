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"Кризис развивается". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241115/vsu-852849838.html
"Кризис развивается". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
"Кризис развивается". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Кризис развивается". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Бойцы Вооруженных сил Украины вынуждены отступать на Покровском. Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направления. Об этом на своем YouTube-канале сообщил... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T15:58+0300
2024-11-15T15:58+0300
спецоперация на украине
вс россии
всу
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины вынуждены отступать на Покровском. Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направления. Об этом на своем YouTube-канале сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Ситуация на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях не изменилась: оперативно-тактический кризис развивается, &lt;…&gt; тем самым вынуждая наши войска медленно, но постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции", — заявил он.Стариков заметил, что Генштаб ВСУ не может локализовать или стабилизировать ситуацию на этих направлениях. Он также подчеркнул, что боевые действия должны соответствовать законам войны, а не по сценариям, которые могут привести в тупик.Вооруженные силы России активно наступают в Донбассе, освобождая населенные пункты в Донецкой народной республике. Недавно ВС России взяли под контроль Кременную Балку и село Волченка, а также Степановку, Вознесенку и Ровнополь. Советник главы Донецкой народной республики сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово,
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вс россии, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, ВСУ
15:58 15.11.2024
 
"Кризис развивается". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте

Стариков: ВСУ вынуждены отступать сразу на четырех направлениях

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая подготовка операторов ПТРК "Фагот" противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР.
Боевая подготовка операторов ПТРК Фагот противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР. - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины вынуждены отступать на Покровском. Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направления. Об этом на своем YouTube-канале сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
"Ситуация на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях не изменилась: оперативно-тактический кризис развивается, <…> тем самым вынуждая наши войска медленно, но постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции", — заявил он.
Стариков заметил, что Генштаб ВСУ не может локализовать или стабилизировать ситуацию на этих направлениях. Он также подчеркнул, что боевые действия должны соответствовать законам войны, а не по сценариям, которые могут привести в тупик.
Вооруженные силы России активно наступают в Донбассе, освобождая населенные пункты в Донецкой народной республике. Недавно ВС России взяли под контроль Кременную Балку и село Волченка, а также Степановку, Вознесенку и Ровнополь. Советник главы Донецкой народной республики сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово,
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Спецоперация на УкраинеВС РоссииВСУ
 
 
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