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"Кризис развивается". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
"Кризис развивается". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Кризис развивается". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Бойцы Вооруженных сил Украины вынуждены отступать на Покровском. Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направления. Об этом на своем YouTube-канале сообщил... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T15:58+0300
2024-11-15T15:58+0300
2024-11-15T15:58+0300
спецоперация на украине
вс россии
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины вынуждены отступать на Покровском. Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направления. Об этом на своем YouTube-канале сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Ситуация на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях не изменилась: оперативно-тактический кризис развивается, <…> тем самым вынуждая наши войска медленно, но постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции", — заявил он.Стариков заметил, что Генштаб ВСУ не может локализовать или стабилизировать ситуацию на этих направлениях. Он также подчеркнул, что боевые действия должны соответствовать законам войны, а не по сценариям, которые могут привести в тупик.Вооруженные силы России активно наступают в Донбассе, освобождая населенные пункты в Донецкой народной республике. Недавно ВС России взяли под контроль Кременную Балку и село Волченка, а также Степановку, Вознесенку и Ровнополь. Советник главы Донецкой народной республики сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово,
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вс россии, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, ВСУ
"Кризис развивается". На Украине забили тревогу из-за катастрофы на фронте
Стариков: ВСУ вынуждены отступать сразу на четырех направлениях
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Бойцы Вооруженных сил Украины вынуждены отступать на Покровском. Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направления. Об этом на своем YouTube-канале сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
"Ситуация на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях не изменилась: оперативно-тактический кризис развивается, <…> тем самым вынуждая наши войска медленно, но постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции", — заявил он.
Стариков заметил, что Генштаб ВСУ не может локализовать или стабилизировать ситуацию на этих направлениях. Он также подчеркнул, что боевые действия должны соответствовать законам войны, а не по сценариям, которые могут привести в тупик.
Вооруженные силы России активно наступают в Донбассе, освобождая населенные пункты в Донецкой народной республике. Недавно ВС России взяли под контроль Кременную Балку и село Волченка, а также Степановку, Вознесенку и Ровнополь. Советник главы Донецкой народной республики сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово,
На Украине придумали способ убедить Трампа поддержать ВСУ