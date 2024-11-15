https://1prime.ru/20241115/zelenskiy-852834720.html

Что-то задумал. Зеленский рассказал, что на этот раз готовит для украинцев

Что-то задумал. Зеленский рассказал, что на этот раз готовит для украинцев - 15.11.2024, ПРАЙМ

Что-то задумал. Зеленский рассказал, что на этот раз готовит для украинцев

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен представить новый план для Украины. Об этом он рассказал в ходе своего вечернего видеообращения в Telegram-канале... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T09:41+0300

2024-11-15T09:41+0300

2024-11-15T09:47+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский намерен представить новый план для Украины. Об этом он рассказал в ходе своего вечернего видеообращения в Telegram-канале. "Всего десять пунктов, которые будут представлены на следующей неделе", — подчеркнул он.В качестве некоторых пунктов плана Зеленский упомянул "культурный суверенитет" и "безопасное пространство" для каждого гражданина. Также план будет содержать положения об энергетике и вооружении.Ранее украинский лидер уже предлагал несколько "эффективных" планов. Одним из первых стал его так называемый "план победы", основными положениями которого стали незамедлительное приглашение Украины в Североатлантический альянс, а также снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории. Позднее Зеленский предложил запустить на Украины программу, "ощутимую для каждой семьи". Программа предполагает выплату в размере тысячи гривен (порядка 2350 рублей) каждому жителю Украины.

https://1prime.ru/20241028/tysyacha-852478113.html

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