https://1prime.ru/20241115/zelenskiy-852834720.html
Что-то задумал. Зеленский рассказал, что на этот раз готовит для украинцев
Что-то задумал. Зеленский рассказал, что на этот раз готовит для украинцев - 15.11.2024, ПРАЙМ
Что-то задумал. Зеленский рассказал, что на этот раз готовит для украинцев
Украинский лидер Владимир Зеленский намерен представить новый план для Украины. Об этом он рассказал в ходе своего вечернего видеообращения в Telegram-канале... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:41+0300
2024-11-15T09:41+0300
2024-11-15T09:47+0300
спецоперация на украине
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский намерен представить новый план для Украины. Об этом он рассказал в ходе своего вечернего видеообращения в Telegram-канале. "Всего десять пунктов, которые будут представлены на следующей неделе", — подчеркнул он.В качестве некоторых пунктов плана Зеленский упомянул "культурный суверенитет" и "безопасное пространство" для каждого гражданина. Также план будет содержать положения об энергетике и вооружении.Ранее украинский лидер уже предлагал несколько "эффективных" планов. Одним из первых стал его так называемый "план победы", основными положениями которого стали незамедлительное приглашение Украины в Североатлантический альянс, а также снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории. Позднее Зеленский предложил запустить на Украины программу, "ощутимую для каждой семьи". Программа предполагает выплату в размере тысячи гривен (порядка 2350 рублей) каждому жителю Украины.
https://1prime.ru/20241028/tysyacha-852478113.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_35:0:2703:2001_1920x0_80_0_0_9c218c5a30560f588506a6a4eafeeb12.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
Что-то задумал. Зеленский рассказал, что на этот раз готовит для украинцев
Зеленский анонсировал внутренний "план стойкости" из десяти пунктов
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ.
Украинский лидер Владимир Зеленский намерен представить новый план для Украины. Об этом он рассказал в ходе своего вечернего видеообращения в Telegram-канале
.
"Всего десять пунктов, которые будут представлены на следующей неделе", — подчеркнул он.
В качестве некоторых пунктов плана Зеленский упомянул "культурный суверенитет" и "безопасное пространство" для каждого гражданина. Также план будет содержать положения об энергетике и вооружении.
Ранее украинский лидер уже предлагал несколько "эффективных" планов. Одним из первых стал его так называемый "план победы", основными положениями которого стали незамедлительное приглашение Украины в Североатлантический альянс, а также снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории.
Позднее Зеленский предложил запустить на Украины программу, "ощутимую для каждой семьи". Программа предполагает выплату в размере тысячи гривен (порядка 2350 рублей) каждому жителю Украины.
"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского