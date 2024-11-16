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Спрос на один вид автострахования вырос на треть с начала года

Спрос на один вид автострахования вырос на треть с начала года - 16.11.2024, ПРАЙМ

Спрос на один вид автострахования вырос на треть с начала года

Продажи полисов каско от бесполисных водителей выросли на 30% за 10 месяцев, подсчитали в финансовом маркетплейсе Сравни. | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T05:00+0300

2024-11-16T05:00+0300

2024-11-16T05:00+0300

автострахование

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каско

автокаско

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Продажи полисов каско от бесполисных водителей выросли на 30% за 10 месяцев, подсчитали в финансовом маркетплейсе Сравни.Такой полис покрывает ущерб, причиненный застрахованному автомобилю, в случае аварии с тем водителем, у которого нет действующего полиса ОСАГО. Максимальный интерес к такому продукту наблюдался в июне и октябре 2024 года - сделок в эти месяцы было больше всего.Средняя стоимость каско от бесполисных водителей в третьем квартале 2024 года практически не изменилась к минувшему году - выросла лишь на 7 процентов. В третьем квартале она составляет 2013 рубля, то есть, вполне доступна для широкой аудитории.."Мы видим большой интерес со стороны клиентов, которые ищут гибкие и надежные решения для страхования своего автомобиля, и даем клиентам возможность выбрать и оформить оптимальные условия по продукту в одном удобном окне, обеспечивая бесшовность клиентского пути", — комментирует директор по развитию страхового бизнеса Сравни Владислав Головкин.Как подсчитали в Российском союзе автостраховщиков, в некоторых регионах больше 60–70% водителей ездят без полисов ОСАГО. Они же лидируют по числу страховых случаев. Больше всего автомобилистов без полиса оказалось в Республике Ингушетия — 77,8%, на втором месте Чеченская Республика — 60,7%. Более трети всех автовладельцев не покупают ОСАГО в Республике Северная Осетия — Алания (38,5%) и Республике Дагестан (34,4%).

https://1prime.ru/20241023/avto-852357771.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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