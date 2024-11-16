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"Бессмысленно". В Европе раскритиковали звонок Шольца Путину
"Бессмысленно". В Европе раскритиковали звонок Шольца Путину - 16.11.2024, ПРАЙМ
"Бессмысленно". В Европе раскритиковали звонок Шольца Путину
Первый за два года звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину вызвал скепсис на Западе, пишет Bloomberg. | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T12:40+0300
2024-11-16T12:40+0300
2024-11-16T12:40+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Первый за два года звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину вызвал скепсис на Западе, пишет Bloomberg.Как отмечается, Владимир Зеленский и европейские официальные лица считают, что такое общение сыграет на руку Москве. В Европе считают прямые переговоры с Путиным бессмысленными.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраина раскритиковала "телефонную дипломатию" Шольца, а многие союзники Киева также отнеслись к разговору скептически. Официально же Германия заявила, что призвала Путина начать переговоры о прекращении конфликта. Со своей стороны, Кремль подтвердил факт разговора и подчеркнул готовность России к переговорам.В публикации говорится, что диалог состоялся в решающий для Украины момент. В условиях российского натиска страна готовится к зиме, значительная часть инфраструктуры повреждена. При этом возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом вызвало сомнения в продолжении поддержки Киева.Шольц призвал Россию продемонстрировать готовность к переговорам. Он отметил, что у Трампа более сбалансированная позиция по Украине. При этом канцлер обсудил разговор с лидерами США, Великобритании и Франции.Шольц проинформировал о звонке премьер-министра Польши Дональда Туска, который приветствовал критику военных целей России, прозвучавшую из уст Шольца. Он заверил, что уходящая администрация будет придерживаться обязательств перед Украиной.У самого Шольца политическое влияние подорвано обстановкой в Германии и предстоящими выборами. В то же время он подтвердил отказ поставлять Киеву оружие большой дальности, тогда как другие союзники Украины раскритиковали это решение.Также Шольц осудил воздушные атаки Москвы на гражданскую инфраструктуру Украины, и назвал якобы развертывание северокорейских войск, которое в России не подтверждают, серьезной эскалацией конфликта.В итоге Шольц и Путин договорились оставаться на связи, канцлер призвал российского лидера прекратить конфликт и вывести войска.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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германия, россия, олаф шольц, владимир путин, украина
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Олаф Шольц, Владимир Путин, УКРАИНА
"Бессмысленно". В Европе раскритиковали звонок Шольца Путину
Bloomberg: чиновники в Европе раскритиковали разговор Шольца и Путина
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ.
Первый за два года звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину вызвал скепсис на Западе, пишет Bloomberg
.
Как отмечается, Владимир Зеленский и европейские официальные лица считают, что такое общение сыграет на руку Москве. В Европе считают прямые переговоры с Путиным бессмысленными.
Украина раскритиковала "телефонную дипломатию" Шольца, а многие союзники Киева также отнеслись к разговору скептически. Официально же Германия заявила, что призвала Путина начать переговоры о прекращении конфликта. Со своей стороны, Кремль подтвердил факт разговора и подчеркнул готовность России к переговорам.
В Германии назвали разговор Путина и Шольца сигналом для Украины
В публикации говорится, что диалог состоялся в решающий для Украины момент. В условиях российского натиска страна готовится к зиме, значительная часть инфраструктуры повреждена. При этом возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом вызвало сомнения в продолжении поддержки Киева.
Шольц призвал Россию продемонстрировать готовность к переговорам. Он отметил, что у Трампа более сбалансированная позиция по Украине. При этом канцлер обсудил разговор с лидерами США, Великобритании и Франции.
Шольц проинформировал о звонке премьер-министра Польши Дональда Туска, который приветствовал критику военных целей России, прозвучавшую из уст Шольца. Он заверил, что уходящая администрация будет придерживаться обязательств перед Украиной.
У самого Шольца политическое влияние подорвано обстановкой в Германии и предстоящими выборами. В то же время он подтвердил отказ поставлять Киеву оружие большой дальности, тогда как другие союзники Украины раскритиковали это решение.
Также Шольц осудил воздушные атаки Москвы на гражданскую инфраструктуру Украины, и назвал якобы развертывание северокорейских войск, которое в России не подтверждают, серьезной эскалацией конфликта.
В итоге Шольц и Путин договорились оставаться на связи, канцлер призвал российского лидера прекратить конфликт и вывести войска.