Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бессмысленно". В Европе раскритиковали звонок Шольца Путину - 16.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241116/sholts-852864565.html
"Бессмысленно". В Европе раскритиковали звонок Шольца Путину
"Бессмысленно". В Европе раскритиковали звонок Шольца Путину - 16.11.2024, ПРАЙМ
"Бессмысленно". В Европе раскритиковали звонок Шольца Путину
Первый за два года звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину вызвал скепсис на Западе, пишет Bloomberg. | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T12:40+0300
2024-11-16T12:40+0300
спецоперация на украине
германия
россия
олаф шольц
владимир путин
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938370_0:201:3844:2363_1920x0_80_0_0_dd5972b0984181ebbb952f131a950af1.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Первый за два года звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину вызвал скепсис на Западе, пишет Bloomberg.Как отмечается, Владимир Зеленский и европейские официальные лица считают, что такое общение сыграет на руку Москве. В Европе считают прямые переговоры с Путиным бессмысленными.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраина раскритиковала "телефонную дипломатию" Шольца, а многие союзники Киева также отнеслись к разговору скептически. Официально же Германия заявила, что призвала Путина начать переговоры о прекращении конфликта. Со своей стороны, Кремль подтвердил факт разговора и подчеркнул готовность России к переговорам.В публикации говорится, что диалог состоялся в решающий для Украины момент. В условиях российского натиска страна готовится к зиме, значительная часть инфраструктуры повреждена. При этом возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом вызвало сомнения в продолжении поддержки Киева.Шольц призвал Россию продемонстрировать готовность к переговорам. Он отметил, что у Трампа более сбалансированная позиция по Украине. При этом канцлер обсудил разговор с лидерами США, Великобритании и Франции.Шольц проинформировал о звонке премьер-министра Польши Дональда Туска, который приветствовал критику военных целей России, прозвучавшую из уст Шольца. Он заверил, что уходящая администрация будет придерживаться обязательств перед Украиной.У самого Шольца политическое влияние подорвано обстановкой в Германии и предстоящими выборами. В то же время он подтвердил отказ поставлять Киеву оружие большой дальности, тогда как другие союзники Украины раскритиковали это решение.Также Шольц осудил воздушные атаки Москвы на гражданскую инфраструктуру Украины, и назвал якобы развертывание северокорейских войск, которое в России не подтверждают, серьезной эскалацией конфликта.В итоге Шольц и Путин договорились оставаться на связи, канцлер призвал российского лидера прекратить конфликт и вывести войска.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241116/ukraina-852864043.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938370_214:0:3631:2563_1920x0_80_0_0_db0698629b2ad3b936e6c94180763f18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, россия, олаф шольц, владимир путин, украина
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Олаф Шольц, Владимир Путин, УКРАИНА
12:40 16.11.2024
 
"Бессмысленно". В Европе раскритиковали звонок Шольца Путину

Bloomberg: чиновники в Европе раскритиковали разговор Шольца и Путина

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© Фото : European Union
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Первый за два года звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину вызвал скепсис на Западе, пишет Bloomberg.
Как отмечается, Владимир Зеленский и европейские официальные лица считают, что такое общение сыграет на руку Москве. В Европе считают прямые переговоры с Путиным бессмысленными.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Украина раскритиковала "телефонную дипломатию" Шольца, а многие союзники Киева также отнеслись к разговору скептически. Официально же Германия заявила, что призвала Путина начать переговоры о прекращении конфликта. Со своей стороны, Кремль подтвердил факт разговора и подчеркнул готовность России к переговорам.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
В Германии назвали разговор Путина и Шольца сигналом для Украины
11:42
В публикации говорится, что диалог состоялся в решающий для Украины момент. В условиях российского натиска страна готовится к зиме, значительная часть инфраструктуры повреждена. При этом возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом вызвало сомнения в продолжении поддержки Киева.
Шольц призвал Россию продемонстрировать готовность к переговорам. Он отметил, что у Трампа более сбалансированная позиция по Украине. При этом канцлер обсудил разговор с лидерами США, Великобритании и Франции.
Шольц проинформировал о звонке премьер-министра Польши Дональда Туска, который приветствовал критику военных целей России, прозвучавшую из уст Шольца. Он заверил, что уходящая администрация будет придерживаться обязательств перед Украиной.
У самого Шольца политическое влияние подорвано обстановкой в Германии и предстоящими выборами. В то же время он подтвердил отказ поставлять Киеву оружие большой дальности, тогда как другие союзники Украины раскритиковали это решение.
Также Шольц осудил воздушные атаки Москвы на гражданскую инфраструктуру Украины, и назвал якобы развертывание северокорейских войск, которое в России не подтверждают, серьезной эскалацией конфликта.
В итоге Шольц и Путин договорились оставаться на связи, канцлер призвал российского лидера прекратить конфликт и вывести войска.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯРОССИЯОлаф ШольцВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала