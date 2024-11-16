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На Западе забеспокоились за энергетику США из-за одного решения России

На Западе забеспокоились за энергетику США из-за одного решения России - 16.11.2024, ПРАЙМ

На Западе забеспокоились за энергетику США из-за одного решения России

Американская энергетика может существенно пострадать из-за решения России временно ограничить экспорт обогащенного урана в США. Об этом сообщает портал Daily... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T12:29+0300

2024-11-16T12:29+0300

2024-11-16T12:29+0300

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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Американская энергетика может существенно пострадать из-за решения России временно ограничить экспорт обогащенного урана в США. Об этом сообщает портал Daily Wrap."Эта мера может серьезно повлиять на американский энергетический сектор, который в значительной степени зависит от российского урана", — сообщается в статье. В то же время портал подчеркивает, что в таких условиях Вашингтон может быть вынужден искать альтернативные источники ресурсов, из-за чего стоимость энергоносителей и стабильности поставок может серьезно взлететь.Более того, как говорится в материале, Россия как ключевой игрок на рынке обогащенного урана имеет влияние на глобальные цепочки поставок. Ограничения транзита урана также могут сказаться на других государствах, использующих российский уран.Ранее поступила информация, что российское правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США, допустив некоторые исключения. Это решение было принято по указанию президента России Владимира Путина.

https://1prime.ru/20241115/uran-852856469.html

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россия, сша, уран