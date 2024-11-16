https://1prime.ru/20241116/svo-852866479.html

"Мы свои, мы заблудились". В ВСУ рассказали о хитростях штурмовиков ВС РФ

"Мы свои, мы заблудились". В ВСУ рассказали о хитростях штурмовиков ВС РФ - 16.11.2024, ПРАЙМ

"Мы свои, мы заблудились". В ВСУ рассказали о хитростях штурмовиков ВС РФ

У частей Вооруженных сил Украины существует серьезная проблема, из-за которой украинские войска терпят поражения, рассказал в эфире украинского канала офицер... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T15:46+0300

2024-11-16T15:46+0300

2024-11-16T15:47+0300

спецоперация на украине

всу

вс рф

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852612848_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83ce7e4f71353cc52567619c5eef5df5.jpg

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. У частей Вооруженных сил Украины существует серьезная проблема, из-за которой украинские войска терпят поражения, рассказал в эфире украинского канала офицер ВСУ Андрей Кривущенко. Об этом пишет издание "Военное дело".Как объяснил украинский офицер, проблема заключается в том, что большинство солдат Вооруженных сил Украины на фронте разговаривают на русском языке - этим и пользуются в своих военных целях штурмовики ВС России."Приходит противник на позицию. Наши спрашивают — кто там? А они отвечают: "Ребята, мы свои, из соседней бригады заблудились", - рассказывает Кривущенко. - Заходит противник — или забирает в плен или уничтожает позицию".Генеральный штаб ВСУ и ряд украинских военных экспертов ранее сообщали, что частям ВС России удалось практически беспрепятственно зайти в Купянск Харьковской области, потому что они были одеты в схожий с полевой формой ВСУ "пиксельный" камуфляж.

https://1prime.ru/20241115/dezertirstvo-852859940.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, вс рф, экспертное мнение