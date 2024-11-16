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"Мы свои, мы заблудились". В ВСУ рассказали о хитростях штурмовиков ВС РФ - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Мы свои, мы заблудились". В ВСУ рассказали о хитростях штурмовиков ВС РФ
"Мы свои, мы заблудились". В ВСУ рассказали о хитростях штурмовиков ВС РФ - 16.11.2024, ПРАЙМ
"Мы свои, мы заблудились". В ВСУ рассказали о хитростях штурмовиков ВС РФ
У частей Вооруженных сил Украины существует серьезная проблема, из-за которой украинские войска терпят поражения, рассказал в эфире украинского канала офицер... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T15:46+0300
2024-11-16T15:47+0300
спецоперация на украине
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экспертное мнение
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. У частей Вооруженных сил Украины существует серьезная проблема, из-за которой украинские войска терпят поражения, рассказал в эфире украинского канала офицер ВСУ Андрей Кривущенко. Об этом пишет издание "Военное дело".Как объяснил украинский офицер, проблема заключается в том, что большинство солдат Вооруженных сил Украины на фронте разговаривают на русском языке - этим и пользуются в своих военных целях штурмовики ВС России."Приходит противник на позицию. Наши спрашивают — кто там? А они отвечают: "Ребята, мы свои, из соседней бригады заблудились", - рассказывает Кривущенко. - Заходит противник — или забирает в плен или уничтожает позицию".Генеральный штаб ВСУ и ряд украинских военных экспертов ранее сообщали, что частям ВС России удалось практически беспрепятственно зайти в Купянск Харьковской области, потому что они были одеты в схожий с полевой формой ВСУ "пиксельный" камуфляж.
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всу, вс рф, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, экспертное мнение
15:46 16.11.2024 (обновлено: 15:47 16.11.2024)
 
"Мы свои, мы заблудились". В ВСУ рассказали о хитростях штурмовиков ВС РФ

Офицер ВСУ: штурмовики ВС России пользуются тем, что украинцы знают русский язык

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. У частей Вооруженных сил Украины существует серьезная проблема, из-за которой украинские войска терпят поражения, рассказал в эфире украинского канала офицер ВСУ Андрей Кривущенко. Об этом пишет издание "Военное дело".
Как объяснил украинский офицер, проблема заключается в том, что большинство солдат Вооруженных сил Украины на фронте разговаривают на русском языке - этим и пользуются в своих военных целях штурмовики ВС России.
"Приходит противник на позицию. Наши спрашивают — кто там? А они отвечают: "Ребята, мы свои, из соседней бригады заблудились", - рассказывает Кривущенко. - Заходит противник — или забирает в плен или уничтожает позицию".
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ
Вчера, 22:48
Генеральный штаб ВСУ и ряд украинских военных экспертов ранее сообщали, что частям ВС России удалось практически беспрепятственно зайти в Купянск Харьковской области, потому что они были одеты в схожий с полевой формой ВСУ "пиксельный" камуфляж.
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС РФэкспертное мнение
 
 
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