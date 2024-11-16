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"Мы свои, мы заблудились". В ВСУ рассказали о хитростях штурмовиков ВС РФ
"Мы свои, мы заблудились". В ВСУ рассказали о хитростях штурмовиков ВС РФ - 16.11.2024, ПРАЙМ
"Мы свои, мы заблудились". В ВСУ рассказали о хитростях штурмовиков ВС РФ
У частей Вооруженных сил Украины существует серьезная проблема, из-за которой украинские войска терпят поражения, рассказал в эфире украинского канала офицер... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T15:46+0300
2024-11-16T15:46+0300
2024-11-16T15:47+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. У частей Вооруженных сил Украины существует серьезная проблема, из-за которой украинские войска терпят поражения, рассказал в эфире украинского канала офицер ВСУ Андрей Кривущенко. Об этом пишет издание "Военное дело".Как объяснил украинский офицер, проблема заключается в том, что большинство солдат Вооруженных сил Украины на фронте разговаривают на русском языке - этим и пользуются в своих военных целях штурмовики ВС России."Приходит противник на позицию. Наши спрашивают — кто там? А они отвечают: "Ребята, мы свои, из соседней бригады заблудились", - рассказывает Кривущенко. - Заходит противник — или забирает в плен или уничтожает позицию".Генеральный штаб ВСУ и ряд украинских военных экспертов ранее сообщали, что частям ВС России удалось практически беспрепятственно зайти в Купянск Харьковской области, потому что они были одеты в схожий с полевой формой ВСУ "пиксельный" камуфляж.
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всу, вс рф, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, экспертное мнение
"Мы свои, мы заблудились". В ВСУ рассказали о хитростях штурмовиков ВС РФ
Офицер ВСУ: штурмовики ВС России пользуются тем, что украинцы знают русский язык
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ.
У частей Вооруженных сил Украины существует серьезная проблема, из-за которой украинские войска терпят поражения, рассказал в эфире украинского канала офицер ВСУ Андрей Кривущенко. Об этом пишет издание "Военное дело"
.
Как объяснил украинский офицер, проблема заключается в том, что большинство солдат Вооруженных сил Украины на фронте разговаривают на русском языке - этим и пользуются в своих военных целях штурмовики ВС России.
"Приходит противник на позицию. Наши спрашивают — кто там? А они отвечают: "Ребята, мы свои, из соседней бригады заблудились", - рассказывает Кривущенко. - Заходит противник — или забирает в плен или уничтожает позицию".
"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ
Генеральный штаб ВСУ и ряд украинских военных экспертов ранее сообщали, что частям ВС России удалось практически беспрепятственно зайти в Купянск Харьковской области, потому что они были одеты в схожий с полевой формой ВСУ "пиксельный" камуфляж.