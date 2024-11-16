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"Ниже падать некуда". В США отметили перемены в действиях ВСУ из-за Трампа
"Ниже падать некуда". В США отметили перемены в действиях ВСУ из-за Трампа - 16.11.2024, ПРАЙМ
"Ниже падать некуда". В США отметили перемены в действиях ВСУ из-за Трампа
После победы Дональда Трампа на президентских выборах у солдат Вооруженных сил Украины пропало всякое желание продолжать сопротивляться русским. Такое мнение в... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T16:14+0300
2024-11-16T16:14+0300
2024-11-16T16:15+0300
спецоперация на украине
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. После победы Дональда Трампа на президентских выборах у солдат Вооруженных сил Украины пропало всякое желание продолжать сопротивляться русским. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Duran высказал американский политолог и эксперт по международным отношениям, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.Как он выразился "украинцы уже на грани". "Боевому духу украинских солдат уже ниже падать некуда от новостей о том, что Трамп избран", — подчеркнул профессор.При этом Миршаймер выразил уверенность, что Трамп планирует в ближайшем будущем прекратить помощь Украине буквально во всех значимых направлениях, и это лишь усилит отчаяние в рядах украинских войск и даже может вызвать раскол в рядах ВСУ."Просто трудно поверить, что они продолжат воевать, когда их главный благодетель отказался от них", — подытожил профессор.
https://1prime.ru/20241116/zelenskiy-852865538.html
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всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, экспертное мнение
"Ниже падать некуда". В США отметили перемены в действиях ВСУ из-за Трампа
Миршаймер: после избрания Трампа у ВСУ пропало желание продолжать воевать
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах у солдат Вооруженных сил Украины пропало всякое желание продолжать сопротивляться русским. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Duran
высказал американский политолог и эксперт по международным отношениям, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Как он выразился "украинцы уже на грани".
"Боевому духу украинских солдат уже ниже падать некуда от новостей о том, что Трамп избран", — подчеркнул профессор.
При этом Миршаймер выразил уверенность, что Трамп планирует в ближайшем будущем прекратить помощь Украине буквально во всех значимых направлениях, и это лишь усилит отчаяние в рядах украинских войск и даже может вызвать раскол в рядах ВСУ.
Зеленский заявил о недостатке мобилизованных на Украине
"Просто трудно поверить, что они продолжат воевать, когда их главный благодетель отказался от них", — подытожил профессор.