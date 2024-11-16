https://1prime.ru/20241116/svo-852866858.html

"Ниже падать некуда". В США отметили перемены в действиях ВСУ из-за Трампа

"Ниже падать некуда". В США отметили перемены в действиях ВСУ из-за Трампа - 16.11.2024, ПРАЙМ

"Ниже падать некуда". В США отметили перемены в действиях ВСУ из-за Трампа

После победы Дональда Трампа на президентских выборах у солдат Вооруженных сил Украины пропало всякое желание продолжать сопротивляться русским. Такое мнение в... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T16:14+0300

2024-11-16T16:14+0300

2024-11-16T16:15+0300

спецоперация на украине

всу

экспертное мнение

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. После победы Дональда Трампа на президентских выборах у солдат Вооруженных сил Украины пропало всякое желание продолжать сопротивляться русским. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Duran высказал американский политолог и эксперт по международным отношениям, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.Как он выразился "украинцы уже на грани". "Боевому духу украинских солдат уже ниже падать некуда от новостей о том, что Трамп избран", — подчеркнул профессор.При этом Миршаймер выразил уверенность, что Трамп планирует в ближайшем будущем прекратить помощь Украине буквально во всех значимых направлениях, и это лишь усилит отчаяние в рядах украинских войск и даже может вызвать раскол в рядах ВСУ."Просто трудно поверить, что они продолжат воевать, когда их главный благодетель отказался от них", — подытожил профессор.

https://1prime.ru/20241116/zelenskiy-852865538.html

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всу, экспертное мнение