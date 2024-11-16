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Ни войти, ни выйти. О тактике российских бойцов в Курской области
Ни войти, ни выйти. О тактике российских бойцов в Курской области - 16.11.2024, ПРАЙМ
Ни войти, ни выйти. О тактике российских бойцов в Курской области
Российские войска начали использовать в Курской области тактику точечных ударов по тылам и резервам Вооруженных сил Украины, отметил военный эксперт Анатолий... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T21:41+0300
2024-11-16T21:41+0300
2024-11-16T21:42+0300
спецоперация на украине
вс рф
курская область
всу
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российские войска начали использовать в Курской области тактику точечных ударов по тылам и резервам Вооруженных сил Украины, отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об этом пишет издание "Военное дело".По его словам, как только у подразделений ВСУ под Курском настает время ротации, "наши ВКС, ракетчики и диверсанты наносят удары по украинским резервам", срывая ротацию, что приводит к ослаблению украинских частей, поскольку им приходится воевать без отдыха.Вместе с тем Матвейчук сообщил, что на ряде участков российские войска к сегодняшнему дню уже вышли на государственную границу с Украиной и применили там дистанционное минирование, в результате чего украинцы в Курской области оказались в ловушке."ВС РФ не дают противнику ни войти на российскую территорию, ни выйти отсюда", - подытожил эксперт.
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вс рф, курская область, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, Курская область, ВСУ
Ни войти, ни выйти. О тактике российских бойцов в Курской области
Эксперт Матвийчук рассказал о ловушке для ВСУ в Курской области
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ.
Российские войска начали использовать в Курской области тактику точечных ударов по тылам и резервам Вооруженных сил Украины, отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об этом пишет издание "Военное дело"
.
По его словам, как только у подразделений ВСУ под Курском настает время ротации, "наши ВКС, ракетчики и диверсанты наносят удары по украинским резервам", срывая ротацию, что приводит к ослаблению украинских частей, поскольку им приходится воевать без отдыха.
Вместе с тем Матвейчук сообщил, что на ряде участков российские войска к сегодняшнему дню уже вышли на государственную границу с Украиной и применили там дистанционное минирование, в результате чего украинцы в Курской области оказались в ловушке.
"Серьезная проблема". На Западе отреагировали на массовое явление в ВСУ
"ВС РФ не дают противнику ни войти на российскую территорию, ни выйти отсюда", - подытожил эксперт.