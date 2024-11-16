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В США рассказали о цене, заплаченной ВСУ за вторжение в Курскую область

В США рассказали о цене, заплаченной ВСУ за вторжение в Курскую область - 16.11.2024, ПРАЙМ

В США рассказали о цене, заплаченной ВСУ за вторжение в Курскую область

Из-за атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины лишились контроля над всей линией соприкосновения. Об этом в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T22:32+0300

2024-11-16T22:32+0300

2024-11-16T22:32+0300

спецоперация на украине

всу

курская область

экспертное мнение

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Из-за атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины лишились контроля над всей линией соприкосновения. Об этом в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил ветеран ВС США Брайан Берлетик.По его утверждению, "вторжение в Курскую область стоило Украине всей линии соприкосновения от Запорожья через Донбасс и до Харькова", а поскольку российские войска превосходят украинские, ВС РФ ускоряют продвижение."Они взяли тысячи своих лучших людей и лучшее оборудование, и они перенапрягли свою логистику, которая и так была перенапряжена", — заключил эксперт.

https://1prime.ru/20241115/ukraina-852849309.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, курская область, экспертное мнение