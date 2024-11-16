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В США рассказали о цене, заплаченной ВСУ за вторжение в Курскую область
В США рассказали о цене, заплаченной ВСУ за вторжение в Курскую область - 16.11.2024, ПРАЙМ
В США рассказали о цене, заплаченной ВСУ за вторжение в Курскую область
Из-за атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины лишились контроля над всей линией соприкосновения. Об этом в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T22:32+0300
2024-11-16T22:32+0300
2024-11-16T22:32+0300
спецоперация на украине
всу
курская область
экспертное мнение
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Из-за атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины лишились контроля над всей линией соприкосновения. Об этом в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил ветеран ВС США Брайан Берлетик.По его утверждению, "вторжение в Курскую область стоило Украине всей линии соприкосновения от Запорожья через Донбасс и до Харькова", а поскольку российские войска превосходят украинские, ВС РФ ускоряют продвижение."Они взяли тысячи своих лучших людей и лучшее оборудование, и они перенапрягли свою логистику, которая и так была перенапряжена", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/20241115/ukraina-852849309.html
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всу, курская область, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, Курская область, экспертное мнение
В США рассказали о цене, заплаченной ВСУ за вторжение в Курскую область
Берлетик: из-за атаки на Курскую область ВСУ потеряли контроль над всем фронтом