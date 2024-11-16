https://1prime.ru/20241116/ukraina-852863310.html
В Крыму предложили Украине альтернативу очередному "плану" Зеленского
В Крыму предложили Украине альтернативу очередному "плану" Зеленского - 16.11.2024, ПРАЙМ
В Крыму предложили Украине альтернативу очередному "плану" Зеленского
План спасения Украины и ее государственности должен предполагать референдум и внесение поправок в украинскую конституция. Такое мнение высказал глава крымского... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T10:17+0300
2024-11-16T10:17+0300
2024-11-16T10:17+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – ПРАЙМ. План спасения Украины и ее государственности должен предполагать референдум и внесение поправок в украинскую конституция. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Крымский политик предложил этот план спасения Украины в качестве альтернативы озвученному ранее украинским лидером Владимиром Зеленским "плану стойкости", некоторыми из пунктов которого стали культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия."Планом спасения Украины может стать референдум. Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания. Это все должно быть конституционными основами нового государства", - сказал Константинов в беседе с агентством РИА Новости. Депутат добавил, что поправки в украинскую конституцию также должны охватывать утверждение новых границ без Крыма, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, которые по итогам референдумом стали российскими регионами. Как резюмировал Константинов, де факто это будет означать начало новой украинской государственности, но это будет единственным шансом на её восстановление.
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россия, украина, владимир зеленский, крым, владимир константинов
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, КРЫМ, Владимир Константинов
В Крыму предложили Украине альтернативу очередному "плану" Зеленского
В Крыму предложили Украине план спасения вместо очередного "плана" Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – ПРАЙМ. План спасения Украины и ее государственности должен предполагать референдум и внесение поправок в украинскую конституция. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Крымский политик предложил этот план спасения Украины в качестве альтернативы озвученному ранее украинским лидером Владимиром Зеленским "плану стойкости", некоторыми из пунктов которого стали культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия.
"Планом спасения Украины может стать референдум. Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания. Это все должно быть конституционными основами нового государства", - сказал Константинов в беседе с агентством РИА Новости.
Депутат добавил, что поправки в украинскую конституцию также должны охватывать утверждение новых границ без Крыма, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, которые по итогам референдумом стали российскими регионами.
Как резюмировал Константинов, де факто это будет означать начало новой украинской государственности, но это будет единственным шансом на её восстановление.
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