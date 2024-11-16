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На Западе рассказали про украинских "охотников за людьми"
На Западе рассказали про украинских "охотников за людьми" - 16.11.2024, ПРАЙМ
На Западе рассказали про украинских "охотников за людьми"
Сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) позволяют себе стрелять в граждан, нежелающих умирать на линии фронта. Об этом в своем аккаунте вк социальной сети X... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T10:35+0300
2024-11-16T10:35+0300
2024-11-16T10:35+0300
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) позволяют себе стрелять в граждан, нежелающих умирать на линии фронта. Об этом в своем аккаунте вк социальной сети X рассказал ирландский журналист Чей Боуз.Ранее издание "Страна.ua" разместило видеоматериал, на котором один из сотрудников ТЦК стрелял по убегавшему от него мужчине. Журналист, комментируя это происшествие, заявил, что мужчине повезло "попасться" плохому стрелку и никудышному бегуну."На Украине охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение, если те решат не умирать за НАТО", — написал аналитик.В СМИ циркулирует большое количество видео, которые демонстрируют силовую мобилизацию. Нередко сообщается, что представители военкоматов на Украине избивают мужчин мобилизационного возраста, а потом увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://1prime.ru/20241113/mobilizatsiya-852800003.html
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украина, мобилизация
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация
На Западе рассказали про украинских "охотников за людьми"
Боуз: сотрудники ТЦК стреляют в людей, которые отказываются умирать сами
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ.
Сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) позволяют себе стрелять в граждан, нежелающих умирать на линии фронта. Об этом в своем аккаунте вк социальной сети X
рассказал ирландский журналист Чей Боуз.
Ранее издание "Страна.ua" разместило видеоматериал, на котором один из сотрудников ТЦК стрелял по убегавшему от него мужчине. Журналист, комментируя это происшествие, заявил, что мужчине повезло "попасться" плохому стрелку и никудышному бегуну.
"На Украине охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение, если те решат не умирать за НАТО", — написал аналитик.
В СМИ циркулирует большое количество видео, которые демонстрируют силовую мобилизацию. Нередко сообщается, что представители военкоматов на Украине избивают мужчин мобилизационного возраста, а потом увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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