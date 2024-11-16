https://1prime.ru/20241116/ukraina-852863775.html

Захарова назвала адским цинизмом позицию Польши по Украине

Захарова назвала адским цинизмом позицию Польши по Украине - 16.11.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала адским цинизмом позицию Польши по Украине

Высказанная польским премьер-министром Дональдом Туском позиция "Ничего об Украине без Украины" является адски циничной, подчеркнула пресс-секретарь российского | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T10:51+0300

2024-11-16T10:51+0300

2024-11-16T10:51+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Высказанная польским премьер-министром Дональдом Туском позиция "Ничего об Украине без Украины" является адски циничной, подчеркнула пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть, по их же выражению, "без украинцев", которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров", - написала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.В то же время она добавила, что "разговоры об Украине", но "без украинцев скоро могут стать возможными именно усилиями Североатлантического альянса, который готов на войну "до последнего украинца". Ранее Туск в своем аккаунте в социальной сети Х писал, что провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем после беседы второго с российским президентом Владимиром Путиным. Польский премьер упомянул, что Шольц во время беседы с российским лидером отметил невозможность достижения договоренностей по украинскому кризису без участия Киева.В пятницу 15 ноября Шольц и Путин провели телефонный разговор, который стал первым почти за два года. Ни один из лидеров не стал давать комментарии по поводу проведенной беседы. Отмечалось, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска". По его словам, он призвал российского президента к запуску процесса мирных переговоров с Украиной.

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