https://1prime.ru/20241116/ukraina-852863924.html

На Украине сделали дерзкое заявление после беседы Путина и Шольца

На Украине сделали дерзкое заявление после беседы Путина и Шольца - 16.11.2024, ПРАЙМ

На Украине сделали дерзкое заявление после беседы Путина и Шольца

Украинский лидер Владимир Зеленский возбуждал уголовные дела за слова, которые были сказаны немецким канцлером Олафом Шольцем в беседе с российским президентом... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T11:25+0300

2024-11-16T11:25+0300

2024-11-16T11:25+0300

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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский возбуждал уголовные дела за слова, которые были сказаны немецким канцлером Олафом Шольцем в беседе с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом украинская журналистка Диана Панченко написала в своем аккаунте в социальной сети X."Шольц в телефонном разговоре с Путиным призвал его начать переговоры с Украиной. За эти же слова в 2022 году Зеленский возбудил против меня уголовные дела", — написала она.Панченко уточнила, что теперь уже всем становится понятно, что Россия обладает весомым преимуществом и становится еще сильнее.В пятницу 15 ноября Шольц и Путин провели телефонный разговор, который стал первым почти за два года. Ни один из лидеров не стал давать комментарии по поводу проведенной беседы. Отмечалось, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска". По его словам, он призвал российского президента к запуску процесса мирных переговоров с Украиной.

https://1prime.ru/20241116/ukraina-852863775.html

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