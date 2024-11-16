https://1prime.ru/20241116/zelelnskiy-852868542.html

В США утверждают, что Байден "добил" Зеленского предсказуемостью

В США утверждают, что Байден "добил" Зеленского предсказуемостью - 16.11.2024, ПРАЙМ

В США утверждают, что Байден "добил" Зеленского предсказуемостью

Владимир Зеленский разочаровался в политике президента Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении конфликта на Украине. Об этом рассказывается в публикации... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T19:09+0300

2024-11-16T19:09+0300

2024-11-16T19:10+0300

политика

владимир зеленский

джо байден

мнение

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский разочаровался в политике президента Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении конфликта на Украине. Об этом рассказывается в публикации American Conservative."Зеленский становится все более разочарованным и недовольным Байденом, - отмечают авторы статьи. - Он знает, чего ожидать от "предсказуемого" президента".При этом издание напоминает, что в то время, когда Вооруженные силы Украины терпят поражения, Вашингтон не разрешил украинской армии бить натовским оружием вглубь территории Российской Федерации. Зеленского искренне возмутило это ограничение со стороны американской администрации, отмечается в статье."Зеленский отчаивается все больше", — подытоживают авторы материала.

https://1prime.ru/20241113/bayden-852807922.html

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владимир зеленский, джо байден, мнение