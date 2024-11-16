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В США утверждают, что Байден "добил" Зеленского предсказуемостью - 16.11.2024, ПРАЙМ
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В США утверждают, что Байден "добил" Зеленского предсказуемостью
В США утверждают, что Байден "добил" Зеленского предсказуемостью - 16.11.2024, ПРАЙМ
В США утверждают, что Байден "добил" Зеленского предсказуемостью
Владимир Зеленский разочаровался в политике президента Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении конфликта на Украине. Об этом рассказывается в публикации... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T19:09+0300
2024-11-16T19:10+0300
политика
владимир зеленский
джо байден
мнение
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский разочаровался в политике президента Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении конфликта на Украине. Об этом рассказывается в публикации American Conservative."Зеленский становится все более разочарованным и недовольным Байденом, - отмечают авторы статьи. - Он знает, чего ожидать от "предсказуемого" президента".При этом издание напоминает, что в то время, когда Вооруженные силы Украины терпят поражения, Вашингтон не разрешил украинской армии бить натовским оружием вглубь территории Российской Федерации. Зеленского искренне возмутило это ограничение со стороны американской администрации, отмечается в статье."Зеленский отчаивается все больше", — подытоживают авторы материала.
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владимир зеленский, джо байден, мнение
Политика, Владимир Зеленский, Джо Байден, мнение
19:09 16.11.2024 (обновлено: 19:10 16.11.2024)
 
В США утверждают, что Байден "добил" Зеленского предсказуемостью

American Conservative: Байден вывел Зеленского из себя предсказуемой политикой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский разочаровался в политике президента Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении конфликта на Украине. Об этом рассказывается в публикации American Conservative.
"Зеленский становится все более разочарованным и недовольным Байденом, - отмечают авторы статьи. - Он знает, чего ожидать от "предсказуемого" президента".
При этом издание напоминает, что в то время, когда Вооруженные силы Украины терпят поражения, Вашингтон не разрешил украинской армии бить натовским оружием вглубь территории Российской Федерации. Зеленского искренне возмутило это ограничение со стороны американской администрации, отмечается в статье.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Байден запросит у конгресса дополнительные средства на Украину
13 ноября, 22:30
"Зеленский отчаивается все больше", — подытоживают авторы материала.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийДжо Байденмнение
 
 
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