https://1prime.ru/20241116/zelenskiy-852865538.html
Зеленский заявил о недостатке мобилизованных на Украине
Зеленский заявил о недостатке мобилизованных на Украине - 16.11.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил о недостатке мобилизованных на Украине
В ходе мобилизации на Украине призвано недостаточно людей. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью "Суспильному"."Знаю ли я,... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T14:41+0300
2024-11-16T14:41+0300
2024-11-16T14:41+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В ходе мобилизации на Украине призвано недостаточно людей. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью "Суспильному"."Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет", — сказал он.В то же время точную цифру он называть отказался.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
https://1prime.ru/20241116/frantsiya-852865053.html
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украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский заявил о недостатке мобилизованных на Украине
Зеленский заявил, что Украина мобилизовала недостаточно людей
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В ходе мобилизации на Украине призвано недостаточно людей. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью "Суспильному".
"Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет", — сказал он.
В то же время точную цифру он называть отказался.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
Филиппо рассказал о ярости Зеленского из-за разговора Путина и Шольца