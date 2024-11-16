https://1prime.ru/20241116/zelenskiy-852865538.html

Зеленский заявил о недостатке мобилизованных на Украине

Зеленский заявил о недостатке мобилизованных на Украине - 16.11.2024, ПРАЙМ

Зеленский заявил о недостатке мобилизованных на Украине

В ходе мобилизации на Украине призвано недостаточно людей. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью "Суспильному"."Знаю ли я,... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T14:41+0300

2024-11-16T14:41+0300

2024-11-16T14:41+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В ходе мобилизации на Украине призвано недостаточно людей. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью "Суспильному"."Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет", — сказал он.В то же время точную цифру он называть отказался.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

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украина

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украина, владимир зеленский