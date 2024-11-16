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Зеленский заявил о недостатке мобилизованных на Украине - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Зеленский заявил о недостатке мобилизованных на Украине
Зеленский заявил о недостатке мобилизованных на Украине - 16.11.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил о недостатке мобилизованных на Украине
В ходе мобилизации на Украине призвано недостаточно людей. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью "Суспильному"."Знаю ли я,... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T14:41+0300
2024-11-16T14:41+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В ходе мобилизации на Украине призвано недостаточно людей. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью "Суспильному"."Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет", — сказал он.В то же время точную цифру он называть отказался.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
https://1prime.ru/20241116/frantsiya-852865053.html
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украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:41 16.11.2024
 
Зеленский заявил о недостатке мобилизованных на Украине

Зеленский заявил, что Украина мобилизовала недостаточно людей

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В ходе мобилизации на Украине призвано недостаточно людей. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью "Суспильному".

"Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет", — сказал он.
В то же время точную цифру он называть отказался.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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