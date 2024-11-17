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В Канаде прокомментировали разговор Шольца с Путиным

В Канаде прокомментировали разговор Шольца с Путиным - 17.11.2024, ПРАЙМ

В Канаде прокомментировали разговор Шольца с Путиным

Урегулирование украинского конфликта требует взаимодействия нескольких сторон, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T09:20+0300

2024-11-17T09:20+0300

2024-11-17T09:20+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Урегулирование украинского конфликта требует взаимодействия нескольких сторон, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.Таким образом он прокомментировал состоявшийся в пятницу телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и российского президента Владимира Путина, в ходе которого немецкий политик призвал закончить боевые действия на Украине как можно скорее."Мы все понимаем, как важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру. Это требует определенного уровня взаимодействия со сторонами, с которыми мы во многих случаях не согласны", - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции на полях саммита АТЭС в Перу. В то же время он сообщил, что продолжить поддерживать контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским для разрешения украинского конфликта. По его словам, его уровень доверия к президенту России "находится на самой низкой точке".Зеленский, комментируя беседу двух политиков, назвал ее "ящиком Пандоры".

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канада

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россия, украина, канада, германия