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В Канаде прокомментировали разговор Шольца с Путиным - 17.11.2024, ПРАЙМ
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В Канаде прокомментировали разговор Шольца с Путиным
В Канаде прокомментировали разговор Шольца с Путиным - 17.11.2024, ПРАЙМ
В Канаде прокомментировали разговор Шольца с Путиным
Урегулирование украинского конфликта требует взаимодействия нескольких сторон, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T09:20+0300
2024-11-17T09:20+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Урегулирование украинского конфликта требует взаимодействия нескольких сторон, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.Таким образом он прокомментировал состоявшийся в пятницу телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и российского президента Владимира Путина, в ходе которого немецкий политик призвал закончить боевые действия на Украине как можно скорее."Мы все понимаем, как важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру. Это требует определенного уровня взаимодействия со сторонами, с которыми мы во многих случаях не согласны", - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции на полях саммита АТЭС в Перу. В то же время он сообщил, что продолжить поддерживать контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским для разрешения украинского конфликта. По его словам, его уровень доверия к президенту России "находится на самой низкой точке".Зеленский, комментируя беседу двух политиков, назвал ее "ящиком Пандоры".
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россия, украина, канада, германия
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, КАНАДА, ГЕРМАНИЯ
09:20 17.11.2024
 
В Канаде прокомментировали разговор Шольца с Путиным

Премьер Канады Трюдо: конец конфликта на Украине требует взаимодействия

© Фото : The Presidential Office of UkraineПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Урегулирование украинского конфликта требует взаимодействия нескольких сторон, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Таким образом он прокомментировал состоявшийся в пятницу телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и российского президента Владимира Путина, в ходе которого немецкий политик призвал закончить боевые действия на Украине как можно скорее.
"Мы все понимаем, как важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру. Это требует определенного уровня взаимодействия со сторонами, с которыми мы во многих случаях не согласны", - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции на полях саммита АТЭС в Перу.
В то же время он сообщил, что продолжить поддерживать контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским для разрешения украинского конфликта. По его словам, его уровень доверия к президенту России "находится на самой низкой точке".
Зеленский, комментируя беседу двух политиков, назвал ее "ящиком Пандоры".
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