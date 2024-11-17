https://1prime.ru/20241117/fsvts-852870559.html

Глава ФСВТС назвал долю стран ЮВА в портфеле оружейных заказов России

Глава ФСВТС назвал долю стран ЮВА в портфеле оружейных заказов России - 17.11.2024, ПРАЙМ

Глава ФСВТС назвал долю стран ЮВА в портфеле оружейных заказов России

Доля стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в общем портфеле оружейных заказов России составляет порядка 50%, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T06:22+0300

2024-11-17T06:22+0300

2024-11-17T06:22+0300

фсвтс

оружие

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Доля стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в общем портфеле оружейных заказов России составляет порядка 50%, заявил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на полях авиакосмического салона Airshow China 2024 в Джухае (КНР). Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил РИА Новости ранее, что доля стран ЮВА в портфеле заказов компании составляет порядка 35%. Лидером закупок стала Индия. "Страны Юго-Восточной Азии являются нашими традиционными партнерами и по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения. Доля этих стран в российском портфеле экспортных заказов составляет порядка 50%", - сказал Шугаев. Он отметил, что российско-китайские отношения носят характер двустороннего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. При этом особое место занимает военно-техническое сотрудничество, которое неизменно остается взаимовыгодным. "Россия традиционно поставляет в Китай современные виды вооружения, военной техники и технологий. Поставки осуществляются в строгом соответствии с контрактными обязательствами", - сказал Шугаев. По его словам, Россия и Китай взаимодействуют уже более 30 лет и добились значительных результатов, что отвечает интересам двух стран и является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса в мире.

https://1prime.ru/20241117/rosoboroneksport-852870427.html

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фсвтс, оружие