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По объектам энергетики, связанным с ВПК Украины, нанесли массированный удар
По объектам энергетики, связанным с ВПК Украины, нанесли массированный удар - 17.11.2024, ПРАЙМ
По объектам энергетики, связанным с ВПК Украины, нанесли массированный удар
Вооруженные Силы России нанесли утром 17 ноября массированный удар по украинским энергетическим объектам, сообщает Минобороны РФ. | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T12:59+0300
2024-11-17T12:59+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные Силы России нанесли утром 17 ноября массированный удар по украинским энергетическим объектам, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что целью ударов были критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование объектов военно-промышленного комплекса Украины и предприятия, выпускающие продукцию военного назначения.В военном ведомстве подчеркнули, что все цели поражены в ходе произведенной операции. В ней задействовали высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
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украина, минобороны рф, вкс россии
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Минобороны РФ, ВКС России
По объектам энергетики, связанным с ВПК Украины, нанесли массированный удар
Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетики Украины, связанным с ВПК
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные Силы России нанесли утром 17 ноября массированный удар по украинским энергетическим объектам, сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что целью ударов были критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование объектов военно-промышленного комплекса Украины и предприятия, выпускающие продукцию военного назначения.
В военном ведомстве подчеркнули, что все цели поражены в ходе произведенной операции. В ней задействовали высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.
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