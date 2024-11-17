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По объектам энергетики, связанным с ВПК Украины, нанесли массированный удар

По объектам энергетики, связанным с ВПК Украины, нанесли массированный удар - 17.11.2024, ПРАЙМ

По объектам энергетики, связанным с ВПК Украины, нанесли массированный удар

Вооруженные Силы России нанесли утром 17 ноября массированный удар по украинским энергетическим объектам, сообщает Минобороны РФ. | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T12:59+0300

2024-11-17T12:59+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные Силы России нанесли утром 17 ноября массированный удар по украинским энергетическим объектам, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что целью ударов были критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование объектов военно-промышленного комплекса Украины и предприятия, выпускающие продукцию военного назначения.В военном ведомстве подчеркнули, что все цели поражены в ходе произведенной операции. В ней задействовали высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

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