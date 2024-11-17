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На Западе назвали НАТО "бумажным тигренком"
На Западе назвали НАТО "бумажным тигренком" - 17.11.2024, ПРАЙМ
На Западе назвали НАТО "бумажным тигренком"
Предоставляя Украине огромные пакеты военной помощи, Евросоюз терпит существенные убытки и может в итоге уничтожить сам себя. Такое мнение высказал ирландский... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T09:48+0300
2024-11-17T09:48+0300
2024-11-17T09:48+0300
спецоперация на украине
россия
украина
нато
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Предоставляя Украине огромные пакеты военной помощи, Евросоюз терпит существенные убытки и может в итоге уничтожить сам себя. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."США откажутся от них (Украины. — ред.), как это было в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Ливии. <...> ЕС придется за все платить, и в конечном итоге (он. — ред.) уничтожит самого себя", — написал журналист.В то же время Боуз подчеркнул, что Североатлантический альянс создает у Украины ложные представления в отношении безопасности, тем самым предпринимая попытку вывести конфликт с Россией на новый уровень и спровоцировать ее на более решительные действия.В этой связи журналист подчеркнул, что в этом вопросе альянс проявляет крайнюю недальновидность и становится похожим на "бумажного тигренка".
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россия, украина, нато, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, военная помощь Украине
На Западе назвали НАТО "бумажным тигренком"
Боуз: Европейский союз уничтожает сам себя, помогая Украине
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ.
Предоставляя Украине огромные пакеты военной помощи, Евросоюз терпит существенные убытки и может в итоге уничтожить сам себя. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X
.
"США откажутся от них (Украины. — ред.), как это было в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Ливии. <...> ЕС придется за все платить, и в конечном итоге (он. — ред.) уничтожит самого себя", — написал журналист.
В то же время Боуз подчеркнул, что Североатлантический альянс создает у Украины ложные представления в отношении безопасности, тем самым предпринимая попытку вывести конфликт с Россией на новый уровень и спровоцировать ее на более решительные действия.
В этой связи журналист подчеркнул, что в этом вопросе альянс проявляет крайнюю недальновидность и становится похожим на "бумажного тигренка".
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