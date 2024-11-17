https://1prime.ru/20241117/nato-852872121.html

На Западе назвали НАТО "бумажным тигренком"

На Западе назвали НАТО "бумажным тигренком" - 17.11.2024, ПРАЙМ

На Западе назвали НАТО "бумажным тигренком"

Предоставляя Украине огромные пакеты военной помощи, Евросоюз терпит существенные убытки и может в итоге уничтожить сам себя. Такое мнение высказал ирландский... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T09:48+0300

2024-11-17T09:48+0300

2024-11-17T09:48+0300

спецоперация на украине

россия

украина

нато

военная помощь украине

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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Предоставляя Украине огромные пакеты военной помощи, Евросоюз терпит существенные убытки и может в итоге уничтожить сам себя. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."США откажутся от них (Украины. — ред.), как это было в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Ливии. <...> ЕС придется за все платить, и в конечном итоге (он. — ред.) уничтожит самого себя", — написал журналист.В то же время Боуз подчеркнул, что Североатлантический альянс создает у Украины ложные представления в отношении безопасности, тем самым предпринимая попытку вывести конфликт с Россией на новый уровень и спровоцировать ее на более решительные действия.В этой связи журналист подчеркнул, что в этом вопросе альянс проявляет крайнюю недальновидность и становится похожим на "бумажного тигренка".

https://1prime.ru/20241115/evropa-852851515.html

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россия, украина, нато, военная помощь украине