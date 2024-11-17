Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе назвали НАТО "бумажным тигренком" - 17.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241117/nato-852872121.html
На Западе назвали НАТО "бумажным тигренком"
На Западе назвали НАТО "бумажным тигренком" - 17.11.2024, ПРАЙМ
На Западе назвали НАТО "бумажным тигренком"
Предоставляя Украине огромные пакеты военной помощи, Евросоюз терпит существенные убытки и может в итоге уничтожить сам себя. Такое мнение высказал ирландский... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T09:48+0300
2024-11-17T09:48+0300
спецоперация на украине
россия
украина
нато
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Предоставляя Украине огромные пакеты военной помощи, Евросоюз терпит существенные убытки и может в итоге уничтожить сам себя. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."США откажутся от них (Украины. — ред.), как это было в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Ливии. &lt;...&gt; ЕС придется за все платить, и в конечном итоге (он. — ред.) уничтожит самого себя", — написал журналист.В то же время Боуз подчеркнул, что Североатлантический альянс создает у Украины ложные представления в отношении безопасности, тем самым предпринимая попытку вывести конфликт с Россией на новый уровень и спровоцировать ее на более решительные действия.В этой связи журналист подчеркнул, что в этом вопросе альянс проявляет крайнюю недальновидность и становится похожим на "бумажного тигренка".
https://1prime.ru/20241115/evropa-852851515.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, нато, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, военная помощь Украине
09:48 17.11.2024
 
На Западе назвали НАТО "бумажным тигренком"

Боуз: Европейский союз уничтожает сам себя, помогая Украине

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Предоставляя Украине огромные пакеты военной помощи, Евросоюз терпит существенные убытки и может в итоге уничтожить сам себя. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"США откажутся от них (Украины. — ред.), как это было в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Ливии. <...> ЕС придется за все платить, и в конечном итоге (он. — ред.) уничтожит самого себя", — написал журналист.
В то же время Боуз подчеркнул, что Североатлантический альянс создает у Украины ложные представления в отношении безопасности, тем самым предпринимая попытку вывести конфликт с Россией на новый уровень и спровоцировать ее на более решительные действия.
В этой связи журналист подчеркнул, что в этом вопросе альянс проявляет крайнюю недальновидность и становится похожим на "бумажного тигренка".
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
"Вот почему в Европе паника". Советник НАТО боится Украины и Трампа
15 ноября, 16:47
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНАТОвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала