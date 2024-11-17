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Новое оружие Пентагона. В чем риски использования роботов-пулеметов - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Новое оружие Пентагона. В чем риски использования роботов-пулеметов
Новое оружие Пентагона. В чем риски использования роботов-пулеметов - 17.11.2024, ПРАЙМ
Новое оружие Пентагона. В чем риски использования роботов-пулеметов
Пентагон испытывает "умные" стрелковые системы. В поисках способов защиты от малых беспилотников, и на этом пути перспективным направлением видится стрелковое... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T10:22+0300
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вооружения
сша
пентагон
оружие
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Пентагон испытывает "умные" стрелковые системы. В поисках способов защиты от малых беспилотников, и на этом пути перспективным направлением видится стрелковое оружие с искусственным интеллектом, пишет американское издание Wired Magazine.В августе на выставке T-REX была испытана автономная роботизированная стрелковая система Bullfrog. Комплекс включает 7,62-миллиметровый пулемет М240 и электрооптический датчик. Система эффективна в борьбе с дронами и произвела впечатление на руководство Пентагона.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, сбивать дроны обычным оружием сложно, поэтому используются различные приемы для решения боевой задачи — закупаются боеприпасы малого и среднего калибра, патроны с дробью, применяются постановщики помех и "умная" оптика.Соучредитель Allen Control Systems Стив Симони считает, что робототехника и искусственный интеллект могут улучшить эффективность стрелкового оружия.Система Bullfrog может поражать дроны на расстоянии 100 метров. Она может действовать автономно, но пока требует присутствия оператора.Пентагон объявил вторую фазу инициативы Replicator для более активного применения дронов и противодроновых систем. Американское военное командование обеспокоено дешевыми дронами, которые могут быть превращены в оружие. Аппараты этого типа совершают нападения на корабли и форпосты США в Ираке и Сирии. В январе на базе в Иордании погибли три американских военнослужащих из-за отсутствия средств борьбы с дронами.Пентагон признает, что угрозы от дронов растут и требуют постоянных инвестиций. Вторая фаза инициативы Replicator пока не определила конкретные виды защиты. Рассматриваются различные виды оружия, включая турели, ракетные системы, автономные дроны и системы РЭБ. Оружие направленной энергии, такое как лазеры и микроволны, может быть рентабельным, но пока недостаточно надежным.Также ведомство рассматривает автономные системы на основе ИИ, такие как Bullfrog, которые могут быть дешевле и эффективнее. Преимущество Bullfrog в том, что она обладает высокой точностью и не требует серьезного обслуживания.При этом возникают вопросы безопасности. Так, автоматизация вызывает обеспокоенность из-за необходимости распознавания "свой-чужой". Применение полностью автоматизированных систем требует тщательного исследования.В будущем автономные роботы могут стать основным оружием на поле боя, а люди с автоматами могут остаться в меньшинстве, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, пентагон, оружие, ии
Вооружения, США, Пентагон, оружие, ИИ
10:22 17.11.2024
 
Новое оружие Пентагона. В чем риски использования роботов-пулеметов

Wired: в США испытывается автономные роботизированные стрелковые системы

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Пентагон испытывает "умные" стрелковые системы. В поисках способов защиты от малых беспилотников, и на этом пути перспективным направлением видится стрелковое оружие с искусственным интеллектом, пишет американское издание Wired Magazine.
В августе на выставке T-REX была испытана автономная роботизированная стрелковая система Bullfrog. Комплекс включает 7,62-миллиметровый пулемет М240 и электрооптический датчик. Система эффективна в борьбе с дронами и произвела впечатление на руководство Пентагона.
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Как отмечается, сбивать дроны обычным оружием сложно, поэтому используются различные приемы для решения боевой задачи — закупаются боеприпасы малого и среднего калибра, патроны с дробью, применяются постановщики помех и "умная" оптика.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
"Невозможно". Советник главы Пентагона оценил новую военную стратегию США
14 ноября, 15:54
Соучредитель Allen Control Systems Стив Симони считает, что робототехника и искусственный интеллект могут улучшить эффективность стрелкового оружия.
Система Bullfrog может поражать дроны на расстоянии 100 метров. Она может действовать автономно, но пока требует присутствия оператора.
Пентагон объявил вторую фазу инициативы Replicator для более активного применения дронов и противодроновых систем. Американское военное командование обеспокоено дешевыми дронами, которые могут быть превращены в оружие. Аппараты этого типа совершают нападения на корабли и форпосты США в Ираке и Сирии. В январе на базе в Иордании погибли три американских военнослужащих из-за отсутствия средств борьбы с дронами.
Пентагон признает, что угрозы от дронов растут и требуют постоянных инвестиций. Вторая фаза инициативы Replicator пока не определила конкретные виды защиты. Рассматриваются различные виды оружия, включая турели, ракетные системы, автономные дроны и системы РЭБ. Оружие направленной энергии, такое как лазеры и микроволны, может быть рентабельным, но пока недостаточно надежным.
Также ведомство рассматривает автономные системы на основе ИИ, такие как Bullfrog, которые могут быть дешевле и эффективнее. Преимущество Bullfrog в том, что она обладает высокой точностью и не требует серьезного обслуживания.
При этом возникают вопросы безопасности. Так, автоматизация вызывает обеспокоенность из-за необходимости распознавания "свой-чужой". Применение полностью автоматизированных систем требует тщательного исследования.
В будущем автономные роботы могут стать основным оружием на поле боя, а люди с автоматами могут остаться в меньшинстве, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВооруженияСШАПентагоноружиеИИ
 
 
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