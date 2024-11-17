https://1prime.ru/20241117/rosoboroneksport-852870427.html
"Рособоронэкспорт" назвал рекордной сумму контрактов 2024 года
"Рособоронэкспорт" назвал рекордной сумму контрактов 2024 года - 17.11.2024, ПРАЙМ
"Рособоронэкспорт" назвал рекордной сумму контрактов 2024 года
Подписанные в 2024 году контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта" на рекордных 55 миллиардах долларов, заявил РИА Новости генеральный директор... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T05:41+0300
2024-11-17T05:41+0300
2024-11-17T05:41+0300
оружие
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Подписанные в 2024 году контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта" на рекордных 55 миллиардах долларов, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях завершающего свою работу в Джухае (КНР) авиакосмического салона Airshow China 2024. В последние годы портфель заказов "Рособоронэкспорта" составлял порядка 50 миллиардов долларов. "Подписанные с начала 2024 года "Рособоронэкспортом" контрактные документы на продукцию для всех видов вооруженных сил, а также гражданские решения в интересах вооруженных сил и других силовых структур наших партнеров позволили компании удержать портфель заказов на рекордном уровне в 55 миллиардов долларов", - сказал Михеев. По его словам, номенклатура законтрактованных образцов содержит как проверенную и широко известную российскую продукцию, так и новинки от российского оборонно-промышленного комплекса. Ранее на этой неделе Михеев сообщил о подписании на полях Airshow China 2024 первых контрактов на экспортную версию самолета Су-57Э с дружественными странами.
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оружие, рособоронэкспорт
"Рособоронэкспорт" назвал рекордной сумму контрактов 2024 года
"Рособоронэкспорт": контракты 2024 года удержали портфель заказов на рекордные $55 млрд
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Подписанные в 2024 году контракты удержали портфель заказов "Рособоронэкспорта" на рекордных 55 миллиардах долларов, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях завершающего свою работу в Джухае (КНР) авиакосмического салона Airshow China 2024.
В последние годы портфель заказов "Рособоронэкспорта" составлял порядка 50 миллиардов долларов.
"Подписанные с начала 2024 года "Рособоронэкспортом" контрактные документы на продукцию для всех видов вооруженных сил, а также гражданские решения в интересах вооруженных сил и других силовых структур наших партнеров позволили компании удержать портфель заказов на рекордном уровне в 55 миллиардов долларов", - сказал Михеев.
"Рособоронэкспорт" выполнил в 2024 году поставки в 26 стран
По его словам, номенклатура законтрактованных образцов содержит как проверенную и широко известную российскую продукцию, так и новинки от российского оборонно-промышленного комплекса.
Ранее на этой неделе Михеев сообщил о подписании на полях Airshow China 2024 первых контрактов на экспортную версию самолета Су-57Э с дружественными странами.