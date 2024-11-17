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Си Цзиньпин прокомментировал соперничество США и Китая - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин прокомментировал соперничество США и Китая
Си Цзиньпин прокомментировал соперничество США и Китая - 17.11.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин прокомментировал соперничество США и Китая
Соперничество двух держав не должно стать фоном эпохи, в ходе которой мировое сообщество постоянно противостоит беспрецедентным вызовам. Об этом сообщил... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T08:33+0300
2024-11-17T08:34+0300
китай
сша
си цзиньпин
джо байден
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ПЕКИН, 17 ноя - ПРАЙМ. Соперничество двух держав не должно стать фоном эпохи, в ходе которой мировое сообщество постоянно противостоит беспрецедентным вызовам. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.Такое заявление китайский лидер сделал в ходе своей встречи с американским коллегой Джо Байденом в Лиме, Перу. Слова председателя приводит Центральное телевидение Китая."Сегодня ситуация в мире неустойчива, часты конфликты, новые и старые проблемы пересекаются, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, совместно преодолеть трудности можно лишь с помощью сплочения и сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин.Кроме того, он добавил, что если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с регрессом. Си Цзиньпин, говоря об украинском конфликте, подчеркнул, что Пекин и Вашингтон не должны пытаться переделывать друг друга в соответствии со своей волей.
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китай, сша, си цзиньпин, джо байден
КИТАЙ, США, Си Цзиньпин, Джо Байден
08:33 17.11.2024 (обновлено: 08:34 17.11.2024)
 
Си Цзиньпин прокомментировал соперничество США и Китая

Си Цзиньпин: соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ПЕКИН, 17 ноя - ПРАЙМ. Соперничество двух держав не должно стать фоном эпохи, в ходе которой мировое сообщество постоянно противостоит беспрецедентным вызовам. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
Такое заявление китайский лидер сделал в ходе своей встречи с американским коллегой Джо Байденом в Лиме, Перу. Слова председателя приводит Центральное телевидение Китая.
"Сегодня ситуация в мире неустойчива, часты конфликты, новые и старые проблемы пересекаются, человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами. Соперничество крупных держав не должно быть фоном эпохи, совместно преодолеть трудности можно лишь с помощью сплочения и сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин.
Кроме того, он добавил, что если Китай и США будут рассматривать друг друга как врага, то их отношения столкнутся с регрессом.
Си Цзиньпин, говоря об украинском конфликте, подчеркнул, что Пекин и Вашингтон не должны пытаться переделывать друг друга в соответствии со своей волей.
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