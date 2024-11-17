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"Странная ситуация". Советник НАТО оценил происходящее в Курской области
"Странная ситуация". Советник НАТО оценил происходящее в Курской области - 17.11.2024, ПРАЙМ
"Странная ситуация". Советник НАТО оценил происходящее в Курской области
В Курской области погибают лучшие, наиболее подготовленные части Вооруженных сил Украины, потому что Зеленский не хочет отдавать приказ на отступление. Такое... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T19:19+0300
2024-11-17T19:19+0300
2024-11-17T19:19+0300
спецоперация на украине
всу
курская область
экспертное мнение
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В Курской области погибают лучшие, наиболее подготовленные части Вооруженных сил Украины, потому что Зеленский не хочет отдавать приказ на отступление. Такое мнение в беседе с YouТube-каналом Deep Dive высказал экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.Он констатировал, что формирования ВСУ под Курском "полностью окружены" и назвал это обстоятельство "очень странной ситуацией".Видимо, Бо нашел странным то, что, по его собственным словам, Киев бросает "в эти небольшие районы" все новые войска, причем лучшие части, "а русские продолжают разбивать эти войска". По его словам, "украинские военные поняли это, проблема в том, что Зеленский не хочет этого понимать".Тем самым Вооруженные силы Украины, как считает экс-советник НАТО, ослабляют остальную часть линии фронта. А Зеленский, посылая новые части в Курскую область, по мнению Бо, надеется таким способом заручиться поддержкой государств Запада. Но полковник уверен, что глава киевского режима, а точнее, украинские войска не смогут удержать даже эти "небольшие территории"."В конце концов Зеленский тратит много ресурсов для минимального оперативного и стратегического успеха", — подытожил Бо.
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всу, курская область, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, Курская область, экспертное мнение
"Странная ситуация". Советник НАТО оценил происходящее в Курской области
Полковник Бо: лучшие части ВСУ погибают в Курской области из-за Зеленского
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ.
В Курской области погибают лучшие, наиболее подготовленные части Вооруженных сил Украины, потому что Зеленский не хочет отдавать приказ на отступление. Такое мнение в беседе с YouТube-каналом Deep Dive
высказал экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
Он констатировал, что формирования ВСУ под Курском "полностью окружены" и назвал это обстоятельство "очень странной ситуацией".
Видимо, Бо нашел странным то, что, по его собственным словам, Киев бросает "в эти небольшие районы" все новые войска, причем лучшие части, "а русские продолжают разбивать эти войска".
По его словам, "украинские военные поняли это, проблема в том, что Зеленский не хочет этого понимать".
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Тем самым Вооруженные силы Украины, как считает экс-советник НАТО, ослабляют остальную часть линии фронта. А Зеленский, посылая новые части в Курскую область, по мнению Бо, надеется таким способом заручиться поддержкой государств Запада. Но полковник уверен, что глава киевского режима, а точнее, украинские войска не смогут удержать даже эти "небольшие территории".
"В конце концов Зеленский тратит много ресурсов для минимального оперативного и стратегического успеха", — подытожил Бо.