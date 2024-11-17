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Reuters: Киев планирует в ближайшие дни нанести удары вглубь России
Reuters: Киев планирует в ближайшие дни нанести удары вглубь России - 17.11.2024, ПРАЙМ
Reuters: Киев планирует в ближайшие дни нанести удары вглубь России
Украина планирует нанести удары по территории Российской Федерации дальнобойным оружием в ближайшие дни. Об этом сообщило информагентство Reuters, ссылаясь на... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T21:58+0300
2024-11-17T21:58+0300
2024-11-17T21:58+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Украина планирует нанести удары по территории Российской Федерации дальнобойным оружием в ближайшие дни. Об этом сообщило информагентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники. Ранее в статье New York Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет США для нанесения ударов вглубь территории Российской Федерации. "Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни", - указывается в статье Reuters По данным источников, первые удары по территории России, скорее всего, будут нанесены ракетами ATACMS. Как предполагает New York Times, Байден решился на этот шаг в связи с распространившейся информацией о якобы присутствии военных КНДР в Курской области. В материале отмечается, что это "вызвало необходимость усиления обороны украинских военных".
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украина, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ракетные удары, РОССИЯ
Reuters: Киев планирует в ближайшие дни нанести удары вглубь России
Reuters: Киев планирует в ближайшие дни нанести удары вглубь территории России
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Украина планирует нанести удары по территории Российской Федерации дальнобойным оружием в ближайшие дни. Об этом сообщило информагентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.
Ранее в статье New York Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет США для нанесения ударов вглубь территории Российской Федерации.
"Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни", - указывается в статье Reuters
По данным источников, первые удары по территории России, скорее всего, будут нанесены ракетами ATACMS.
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Как предполагает New York Times, Байден решился на этот шаг в связи с распространившейся информацией о якобы присутствии военных КНДР в Курской области. В материале отмечается, что это "вызвало необходимость усиления обороны украинских военных".