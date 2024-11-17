https://1prime.ru/20241117/udary-852877699.html

Figaro: Франция и Британия разрешили Киеву наносить удары вглубь России

Figaro: Франция и Британия разрешили Киеву наносить удары вглубь России - 17.11.2024, ПРАЙМ

Figaro: Франция и Британия разрешили Киеву наносить удары вглубь России

Франция и Великобритания дали разрешение Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации своим дальнобойным оружием, передает Figaro. | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T23:13+0300

2024-11-17T23:13+0300

2024-11-17T23:13+0300

спецоперация на украине

франция

великобритания

ракетные удары

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Франция и Великобритания дали разрешение Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации своим дальнобойным оружием, передает Figaro. Ранее в статье New York Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет США для нанесения ударов вглубь территории Российской Федерации. Авторы материала предположили, что Байден решился на этот шаг в связи с распространившейся информацией о якобы присутствии военных КНДР в Курской области. В статье отмечается, что это "вызвало необходимость усиления обороны украинских военных".Как сообщает Figaro, "французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары по территории РФ, используя их ракеты Scalp/Storm Shadow".Ранее российское руководство указывало, что Соединенные Штаты не располагают подтверждениями, что в зон спецоперации присутствуют силы КНДР. А в КНДР назвали обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Российскую Федерацию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать свои собственные преступления и затянуть украинский конфликт.

https://1prime.ru/20241117/udary-852877129.html

франция

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, великобритания, ракетные удары, россия