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Figaro: Франция и Британия разрешили Киеву наносить удары вглубь России - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241117/udary-852877699.html
Figaro: Франция и Британия разрешили Киеву наносить удары вглубь России
Figaro: Франция и Британия разрешили Киеву наносить удары вглубь России - 17.11.2024, ПРАЙМ
Figaro: Франция и Британия разрешили Киеву наносить удары вглубь России
Франция и Великобритания дали разрешение Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации своим дальнобойным оружием, передает Figaro. | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T23:13+0300
2024-11-17T23:13+0300
спецоперация на украине
франция
великобритания
ракетные удары
россия
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Франция и Великобритания дали разрешение Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации своим дальнобойным оружием, передает Figaro. Ранее в статье New York Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет США для нанесения ударов вглубь территории Российской Федерации. Авторы материала предположили, что Байден решился на этот шаг в связи с распространившейся информацией о якобы присутствии военных КНДР в Курской области. В статье отмечается, что это "вызвало необходимость усиления обороны украинских военных".Как сообщает Figaro, "французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары по территории РФ, используя их ракеты Scalp/Storm Shadow".Ранее российское руководство указывало, что Соединенные Штаты не располагают подтверждениями, что в зон спецоперации присутствуют силы КНДР. А в КНДР назвали обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Российскую Федерацию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать свои собственные преступления и затянуть украинский конфликт.
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франция, великобритания, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ракетные удары, РОССИЯ
23:13 17.11.2024
 
Figaro: Франция и Британия разрешили Киеву наносить удары вглубь России

Figaro: Франция и Великобритания разрешили Киеву наносить удары по территории РФ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Франция и Великобритания дали разрешение Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации своим дальнобойным оружием, передает Figaro.
Ранее в статье New York Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет США для нанесения ударов вглубь территории Российской Федерации. Авторы материала предположили, что Байден решился на этот шаг в связи с распространившейся информацией о якобы присутствии военных КНДР в Курской области. В статье отмечается, что это "вызвало необходимость усиления обороны украинских военных".
Как сообщает Figaro, "французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары по территории РФ, используя их ракеты Scalp/Storm Shadow".
# Россия - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
Reuters: Киев планирует в ближайшие дни нанести удары вглубь России
Вчера, 21:58
Ранее российское руководство указывало, что Соединенные Штаты не располагают подтверждениями, что в зон спецоперации присутствуют силы КНДР. А в КНДР назвали обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Российскую Федерацию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать свои собственные преступления и затянуть украинский конфликт.
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯракетные ударыРОССИЯ
 
 
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