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Figaro: Франция и Британия разрешили Киеву наносить удары вглубь России
Figaro: Франция и Британия разрешили Киеву наносить удары вглубь России - 17.11.2024, ПРАЙМ
Figaro: Франция и Британия разрешили Киеву наносить удары вглубь России
Франция и Великобритания дали разрешение Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации своим дальнобойным оружием, передает Figaro. | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T23:13+0300
2024-11-17T23:13+0300
2024-11-17T23:13+0300
спецоперация на украине
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ракетные удары
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Франция и Великобритания дали разрешение Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации своим дальнобойным оружием, передает Figaro. Ранее в статье New York Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет США для нанесения ударов вглубь территории Российской Федерации. Авторы материала предположили, что Байден решился на этот шаг в связи с распространившейся информацией о якобы присутствии военных КНДР в Курской области. В статье отмечается, что это "вызвало необходимость усиления обороны украинских военных".Как сообщает Figaro, "французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары по территории РФ, используя их ракеты Scalp/Storm Shadow".Ранее российское руководство указывало, что Соединенные Штаты не располагают подтверждениями, что в зон спецоперации присутствуют силы КНДР. А в КНДР назвали обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Российскую Федерацию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать свои собственные преступления и затянуть украинский конфликт.
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Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ракетные удары, РОССИЯ
Figaro: Франция и Британия разрешили Киеву наносить удары вглубь России
Figaro: Франция и Великобритания разрешили Киеву наносить удары по территории РФ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Франция и Великобритания дали разрешение Киеву наносить удары вглубь территории Российской Федерации своим дальнобойным оружием, передает Figaro.
Ранее в статье New York Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет США для нанесения ударов вглубь территории Российской Федерации. Авторы материала предположили, что Байден решился на этот шаг в связи с распространившейся информацией о якобы присутствии военных КНДР в Курской области. В статье отмечается, что это "вызвало необходимость усиления обороны украинских военных".
Как сообщает Figaro, "французы и англичане дали разрешение Украине наносить удары по территории РФ, используя их ракеты Scalp/Storm Shadow".
Reuters: Киев планирует в ближайшие дни нанести удары вглубь России
Ранее российское руководство указывало, что Соединенные Штаты не располагают подтверждениями, что в зон спецоперации присутствуют силы КНДР. А в КНДР назвали обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Российскую Федерацию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать свои собственные преступления и затянуть украинский конфликт.