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Маск отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь России
Маск отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь России - 17.11.2024, ПРАЙМ
Маск отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь России
Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил Киеву... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T23:33+0300
2024-11-17T23:33+0300
2024-11-17T23:33+0300
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ракетные удары
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил Киеву наносить удары вглубь России американским оружием дальнего радиуса поражения. В соцсети Х Маск выразил согласие с мнением, что "либералы любят войну", которая выгодна "большому правительству". Ранее газета New York Times, ссылаясь на неназванные источники в Белом доме, сообщила, что Байден санкционировал применение Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь Российской Федерации. Маск написал "Правда" В комментариях к посту в соцсети, в котором говорилось, что "либералы любят" войну, и она способствует увеличению "большого правительства", Маск написал: "Правда".
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илон маск, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, Илон Маск, ракетные удары, РОССИЯ
Маск отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь России
Маск после разрешения Байдена бить по РФ согласился, что либералам выгодна война
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил Киеву наносить удары вглубь России американским оружием дальнего радиуса поражения. В соцсети Х Маск выразил согласие с мнением, что "либералы любят войну", которая выгодна "большому правительству".
Ранее газета New York Times, ссылаясь на неназванные источники в Белом доме, сообщила, что Байден санкционировал применение Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь Российской Федерации.
Маск оценил "потрясающее чувство юмора" Зеленского
Маск написал "Правда" В комментариях к посту в соцсети, в котором говорилось, что "либералы любят" войну, и она способствует увеличению "большого правительства", Маск написал: "Правда".