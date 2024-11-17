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Маск отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь России - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Маск отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь России
Маск отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь России - 17.11.2024, ПРАЙМ
Маск отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь России
Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил Киеву... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T23:33+0300
2024-11-17T23:33+0300
спецоперация на украине
илон маск
ракетные удары
россия
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил Киеву наносить удары вглубь России американским оружием дальнего радиуса поражения. В соцсети Х Маск выразил согласие с мнением, что "либералы любят войну", которая выгодна "большому правительству". Ранее газета New York Times, ссылаясь на неназванные источники в Белом доме, сообщила, что Байден санкционировал применение Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь Российской Федерации. Маск написал "Правда" В комментариях к посту в соцсети, в котором говорилось, что "либералы любят" войну, и она способствует увеличению "большого правительства", Маск написал: "Правда".
https://1prime.ru/20241116/peregovory-852868992.html
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илон маск, ракетные удары, россия
Спецоперация на Украине, Илон Маск, ракетные удары, РОССИЯ
23:33 17.11.2024
 
Маск отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь России

Маск после разрешения Байдена бить по РФ согласился, что либералам выгодна война

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил Киеву наносить удары вглубь России американским оружием дальнего радиуса поражения. В соцсети Х Маск выразил согласие с мнением, что "либералы любят войну", которая выгодна "большому правительству".
Ранее газета New York Times, ссылаясь на неназванные источники в Белом доме, сообщила, что Байден санкционировал применение Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь Российской Федерации.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
Маск оценил "потрясающее чувство юмора" Зеленского
16 ноября, 21:02
Маск написал "Правда" В комментариях к посту в соцсети, в котором говорилось, что "либералы любят" войну, и она способствует увеличению "большого правительства", Маск написал: "Правда".
 
Спецоперация на УкраинеИлон Маскракетные ударыРОССИЯ
 
 
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