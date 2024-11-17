https://1prime.ru/20241117/udary-852877849.html

Маск отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь России

Маск отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь России - 17.11.2024, ПРАЙМ

Маск отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь России

Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил Киеву... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T23:33+0300

2024-11-17T23:33+0300

2024-11-17T23:33+0300

спецоперация на украине

илон маск

ракетные удары

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Известный предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил Киеву наносить удары вглубь России американским оружием дальнего радиуса поражения. В соцсети Х Маск выразил согласие с мнением, что "либералы любят войну", которая выгодна "большому правительству". Ранее газета New York Times, ссылаясь на неназванные источники в Белом доме, сообщила, что Байден санкционировал применение Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь Российской Федерации. Маск написал "Правда" В комментариях к посту в соцсети, в котором говорилось, что "либералы любят" войну, и она способствует увеличению "большого правительства", Маск написал: "Правда".

https://1prime.ru/20241116/peregovory-852868992.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, ракетные удары, россия