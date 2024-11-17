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В Раде рассказали, кого будут винить в поражении Украины - 17.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241117/ukraina-852875042.html
В Раде рассказали, кого будут винить в поражении Украины
В Раде рассказали, кого будут винить в поражении Украины - 17.11.2024, ПРАЙМ
В Раде рассказали, кого будут винить в поражении Украины
Граждане Украины не такие тупые, чтобы возлагать ответственность за поражение страны в конфликте на фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа. Об этом... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T14:57+0300
2024-11-17T15:56+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Граждане Украины не такие тупые, чтобы возлагать ответственность за поражение страны в конфликте на фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа. Об этом своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.Таким образом украинский политик прокомментировал статью издания Politico. Согласно материалу, в случае разрешения украинского конфликта по инициативе новоизбранного президента США украинцы начнут обвинять в потере территорий его, а не Зеленского."Представляете, насколько они там в своей Америке и Politico считают украинцев тупыми, если думают, что Трампа за мир хоть кто-то будет винить, а Зеленского за потерю территории не будут", — выразил свое возмущение Дубинский.Он также уточнил, что подобное мнение об украинцах может сложиться из-за того, что киевская власть распространяет в западных странах фейковые социальные опросы о настроениях на Украине.
https://1prime.ru/20241117/tramp-852874064.html
украина
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россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
14:57 17.11.2024 (обновлено: 15:56 17.11.2024)
 
В Раде рассказали, кого будут винить в поражении Украины

Депутат Рады: украинцы не будут винить Трампа в поражении Украины

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Граждане Украины не такие тупые, чтобы возлагать ответственность за поражение страны в конфликте на фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа. Об этом своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Таким образом украинский политик прокомментировал статью издания Politico. Согласно материалу, в случае разрешения украинского конфликта по инициативе новоизбранного президента США украинцы начнут обвинять в потере территорий его, а не Зеленского.
"Представляете, насколько они там в своей Америке и Politico считают украинцев тупыми, если думают, что Трампа за мир хоть кто-то будет винить, а Зеленского за потерю территории не будут", — выразил свое возмущение Дубинский.
Он также уточнил, что подобное мнение об украинцах может сложиться из-за того, что киевская власть распространяет в западных странах фейковые социальные опросы о настроениях на Украине.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
Судьба Украины под вопросом. Какие приоритеты будут у Трампа в мире
12:36
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСША
 
 
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