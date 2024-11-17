https://1prime.ru/20241117/ukraina-852875042.html

В Раде рассказали, кого будут винить в поражении Украины

В Раде рассказали, кого будут винить в поражении Украины - 17.11.2024, ПРАЙМ

В Раде рассказали, кого будут винить в поражении Украины

Граждане Украины не такие тупые, чтобы возлагать ответственность за поражение страны в конфликте на фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа. Об этом... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T14:57+0300

2024-11-17T14:57+0300

2024-11-17T15:56+0300

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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Граждане Украины не такие тупые, чтобы возлагать ответственность за поражение страны в конфликте на фаворита президентской гонки в США Дональда Трампа. Об этом своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.Таким образом украинский политик прокомментировал статью издания Politico. Согласно материалу, в случае разрешения украинского конфликта по инициативе новоизбранного президента США украинцы начнут обвинять в потере территорий его, а не Зеленского."Представляете, насколько они там в своей Америке и Politico считают украинцев тупыми, если думают, что Трампа за мир хоть кто-то будет винить, а Зеленского за потерю территории не будут", — выразил свое возмущение Дубинский.Он также уточнил, что подобное мнение об украинцах может сложиться из-за того, что киевская власть распространяет в западных странах фейковые социальные опросы о настроениях на Украине.

https://1prime.ru/20241117/tramp-852874064.html

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