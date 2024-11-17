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Что стоит за брендами из Южной Кореи: миллиарды долларов выплыли из воздуха

Что стоит за брендами из Южной Кореи: миллиарды долларов выплыли из воздуха - 17.11.2024, ПРАЙМ

Что стоит за брендами из Южной Кореи: миллиарды долларов выплыли из воздуха

Последние два десятилетия стали для Южной Кореи временем феноменального культурного роста. Южнокорейские бренды, такие как K-pop, K-beauty, K-кино и даже... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T08:00+0300

2024-11-17T08:00+0300

2024-11-17T08:00+0300

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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Последние два десятилетия стали для Южной Кореи временем феноменального культурного роста. Южнокорейские бренды, такие как K-pop, K-beauty, K-кино и даже вебтуны (комиксы в формате веб-сериалов), вышли на мировой рынок, принося огромные доходы экономике страны. Только группа BTS оценивается в $5 миллиардов вклада в ВВП страны, а сериал Игра в кальмара побил все рекорды Netflix по просмотрам — более 111 миллионов всего лишь за первый месяц. А корейский рынок красоты может достичь $18,32 миллиарда уже к 2030 году​.Но триумф K-брендов — это не просто удача, а результат более чем двух десятилетий тщательного стратегического планирования и инвестиций. В 90-х годах президент Южной Кореи Ким Ён Сам отметил, что доход от одного фильма "Парк юрского периода" был эквивалентен продаже 1,5 миллионов автомобилей Hyundai. С этого момента страна начала двигаться к новому экономическому укладу, вкладывая средства в культуру и медиа, чтобы со временем стать значимой силой на мировой арене. Бюджет Министерства культуры Южной Кореи увеличился до $6,05 миллиарда к 2022 году, что на треть больше аналогичного бюджета Франции. Netflix, например, вложил $2,5 миллиарда в производство корейского контента, что позволяет увеличить культурное влияние Кореи за рубежом​. Каковы же секреты успеха?1. Быстрое и увлекательное знакомство с брендомОдним из главных факторов успеха K-брендов является ориентированность на быстрые открытия и положительные впечатления от нового продукта. В корейском цифровом пространстве такие компании, как Kakao, интегрируют в свои приложения функции для легкого и быстрого дарения подарков друзьям онлайн. Пример KakaoTalk Gift показывает, как корейские бренды используют этот рынок, чтобы через дарение подарков стимулировать интерес к продуктам и повышать их узнаваемость.В корейской культуре быстрого потребления новинок особую роль играют концептуальные магазины. Например, популярный бренд оптики Gentle Monster привлекает посетителей необычными инсталляциями, которые не только вдохновляют на покупку, но и активно распространяются в социальных сетях, создавая вирусный эффект. Такой подход делает торговые точки важным активом, способствующим восприятию бренда и росту выручки — только у Gentle Monster за три года доход вырос с $140 до $306 миллионов​.2. Сенсорное вовлечение в брендK-бренды активно формируют так называемый "многосенсорный" опыт, который помогает установить глубокую связь с клиентом. Ярким примером является сотрудничество модного бренда Ader Error и кондитерской Tongue Planet, созданной для того, чтобы дополнить модный образ через вкусовые ощущения. В сфере цифрового контента корейская индустрия вебтунов добавляет звуковые эффекты и возможность персонализировать героев. Этот подход делает чтение более погружающим и привлекает миллионы пользователей по всему миру. В 2022 году рынок вебтунов оценивался в $3,9 миллиарда, что составляет четверть мирового рынка комиксов​.3. Культура экспериментовЮжнокорейские бренды активно проводят эксперименты на каждом этапе жизни продукта. Например, компания Netmarble, крупнейший разработчик мобильных игр, регулярно проводит мероприятия на YouTube, где разработчики отвечают на вопросы пользователей, что позволяет учитывать пожелания аудитории и снижать риск неудачи. В Сеуле существует одна из самых развитых культур поп-ап магазинов: более 250 временных точек открылись здесь в 2022 году. Такие магазины позволяют тестировать новые концепции и подходы, при этом экономя на постоянных расходах.4. Создание контента как инструмент продвиженияОдним из ключевых факторов успеха K-брендов стало использование собственного контента для продвижения. Они формируют "бренд-вселенные", которые помогают глубже вовлечь клиентов. Например, компания Samsung создала короткометражный фильм Two Lights: Relúmĭno, рассказывающий романтическую историю людей с нарушением зрения. Фильм не только представил приложение Samsung для слабовидящих, но и продвинул ценности бренда на более эмоциональном уровне.Практические рекомендации для брендов и компанийЮжнокорейский подход к брендингу показывает, как культура и инновации помогают компаниям выходить на мировой уровень и формировать прочные связи с клиентами. На основе этих успешных стратегий можно выделить ключевые рекомендации.Эти практические шаги помогут усилить влияние бренда, повысить его конкурентоспособность и установить прочные связи с клиентами на глобальном уровне.Автор - Регина Бакотина, доцент департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

южная корея

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Регина Бакотина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0c/852773481_0:52:697:748_100x100_80_0_0_9cf52587b73294bc93a05214ebc79f78.jpg

Регина Бакотина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0c/852773481_0:52:697:748_100x100_80_0_0_9cf52587b73294bc93a05214ebc79f78.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Регина Бакотина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0c/852773481_0:52:697:748_100x100_80_0_0_9cf52587b73294bc93a05214ebc79f78.jpg

мнения аналитиков, бренд, бренды, мировые бренды, южная корея