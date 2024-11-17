Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму сообщили Зеленскому плохие новости о его западных союзниках - 17.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241117/zelenskiy-852871839.html
В Крыму сообщили Зеленскому плохие новости о его западных союзниках
В Крыму сообщили Зеленскому плохие новости о его западных союзниках - 17.11.2024, ПРАЙМ
В Крыму сообщили Зеленскому плохие новости о его западных союзниках
Если украинский лидер Владимир Зеленский будет препятствовать мирным переговорам с российской стороной, его западные союзники могут от него избавиться. Об этом... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T09:32+0300
2024-11-17T09:32+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Если украинский лидер Владимир Зеленский будет препятствовать мирным переговорам с российской стороной, его западные союзники могут от него избавиться. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов."Если Зеленский станет для США и Запада препятствием в достижении желаемых целей, в том числе связанных с переговорами с Россией, то от него альянс будет избавляться, как от ненужного рудимента", - сказал крымский политик.Он также уточнил, что режим Зеленского может перестать существовать после сокращения военной помощи Украине со стороны Запада.Ранее Зеленский в беседе с телеканалом "Общественное" не стал отвечать на вопрос о том, ставил ли фаворит президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп требование запустить процесс мирных переговоров с Москвой. По его словам, риторика "садись и слушай" не работает.
https://1prime.ru/20241116/svo-852865932.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:32 17.11.2024
 
В Крыму сообщили Зеленскому плохие новости о его западных союзниках

Смирнов: Запад избавится от Зеленского, если он будет препятствовать переговорам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Если украинский лидер Владимир Зеленский будет препятствовать мирным переговорам с российской стороной, его западные союзники могут от него избавиться. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
"Если Зеленский станет для США и Запада препятствием в достижении желаемых целей, в том числе связанных с переговорами с Россией, то от него альянс будет избавляться, как от ненужного рудимента", - сказал крымский политик.
Он также уточнил, что режим Зеленского может перестать существовать после сокращения военной помощи Украине со стороны Запада.
Ранее Зеленский в беседе с телеканалом "Общественное" не стал отвечать на вопрос о том, ставил ли фаворит президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп требование запустить процесс мирных переговоров с Москвой. По его словам, риторика "садись и слушай" не работает.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
"Дает основания полагать". На Украине разоблачили главный страх Зеленского
Вчера, 15:25
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала