https://1prime.ru/20241117/zelenskiy-852871839.html
В Крыму сообщили Зеленскому плохие новости о его западных союзниках
В Крыму сообщили Зеленскому плохие новости о его западных союзниках - 17.11.2024, ПРАЙМ
В Крыму сообщили Зеленскому плохие новости о его западных союзниках
Если украинский лидер Владимир Зеленский будет препятствовать мирным переговорам с российской стороной, его западные союзники могут от него избавиться. Об этом... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T09:32+0300
2024-11-17T09:32+0300
2024-11-17T09:32+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Если украинский лидер Владимир Зеленский будет препятствовать мирным переговорам с российской стороной, его западные союзники могут от него избавиться. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов."Если Зеленский станет для США и Запада препятствием в достижении желаемых целей, в том числе связанных с переговорами с Россией, то от него альянс будет избавляться, как от ненужного рудимента", - сказал крымский политик.Он также уточнил, что режим Зеленского может перестать существовать после сокращения военной помощи Украине со стороны Запада.Ранее Зеленский в беседе с телеканалом "Общественное" не стал отвечать на вопрос о том, ставил ли фаворит президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп требование запустить процесс мирных переговоров с Москвой. По его словам, риторика "садись и слушай" не работает.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
В Крыму сообщили Зеленскому плохие новости о его западных союзниках
Смирнов: Запад избавится от Зеленского, если он будет препятствовать переговорам
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Если украинский лидер Владимир Зеленский будет препятствовать мирным переговорам с российской стороной, его западные союзники могут от него избавиться. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
"Если Зеленский станет для США и Запада препятствием в достижении желаемых целей, в том числе связанных с переговорами с Россией, то от него альянс будет избавляться, как от ненужного рудимента", - сказал крымский политик.
Он также уточнил, что режим Зеленского может перестать существовать после сокращения военной помощи Украине со стороны Запада.
Ранее Зеленский в беседе с телеканалом "Общественное" не стал отвечать на вопрос о том, ставил ли фаворит президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп требование запустить процесс мирных переговоров с Москвой. По его словам, риторика "садись и слушай" не работает.
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