https://1prime.ru/20241118/ataka-852878796.html

Маск предупредил об ответе России на удары Украины "вглубь" страны

Маск предупредил об ответе России на удары Украины "вглубь" страны - 18.11.2024, ПРАЙМ

Маск предупредил об ответе России на удары Украины "вглубь" страны

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск рассказал, к чему приведут санкционированные действующим американским президентом Джо Байденом удары киевского... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T08:23+0300

2024-11-18T08:23+0300

2024-11-18T08:23+0300

спецоперация на украине

илон маск

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск рассказал, к чему приведут санкционированные действующим американским президентом Джо Байденом удары киевского режима дальнобойными ракетами "вглубь" России."Проблема в том, что Россия ответит зеркально", - подчеркнул предприниматель в своем аккаунте в социальной сети X. Такое мнение Маск выразил в связи с многочисленными заявлениями влиятельных американских СМИ о согласовании Киева и Вашингтона ударов по российским объектам. В связи с подобным шагом многие политики обеспокоились возможной эскалацией конфликта.Ранее миллиардер неоднократно заявлял, что украинский конфликт должен быть решен дипломатическим путем.

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илон маск, украина, россия, сша