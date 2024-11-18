Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск предупредил об ответе России на удары Украины "вглубь" страны - 18.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241118/ataka-852878796.html
Маск предупредил об ответе России на удары Украины "вглубь" страны
Маск предупредил об ответе России на удары Украины "вглубь" страны - 18.11.2024, ПРАЙМ
Маск предупредил об ответе России на удары Украины "вглубь" страны
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск рассказал, к чему приведут санкционированные действующим американским президентом Джо Байденом удары киевского... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T08:23+0300
2024-11-18T08:23+0300
спецоперация на украине
илон маск
украина
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_0:0:4318:2430_1920x0_80_0_0_cf7da608f5d51534a201691bea8ce119.jpg
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск рассказал, к чему приведут санкционированные действующим американским президентом Джо Байденом удары киевского режима дальнобойными ракетами "вглубь" России."Проблема в том, что Россия ответит зеркально", - подчеркнул предприниматель в своем аккаунте в социальной сети X. Такое мнение Маск выразил в связи с многочисленными заявлениями влиятельных американских СМИ о согласовании Киева и Вашингтона ударов по российским объектам. В связи с подобным шагом многие политики обеспокоились возможной эскалацией конфликта.Ранее миллиардер неоднократно заявлял, что украинский конфликт должен быть решен дипломатическим путем.
https://1prime.ru/20241117/udary-852877849.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/47/841254718_479:0:4318:2879_1920x0_80_0_0_ad651e912dbf462cd2bb00869ec78bf7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
илон маск, украина, россия, сша
Спецоперация на Украине, Илон Маск, УКРАИНА, РОССИЯ, США
08:23 18.11.2024
 
Маск предупредил об ответе России на удары Украины "вглубь" страны

Маск: Россия ответит зеркально в случае атаки "вглубь" страны

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск рассказал, к чему приведут санкционированные действующим американским президентом Джо Байденом удары киевского режима дальнобойными ракетами "вглубь" России.
"Проблема в том, что Россия ответит зеркально", - подчеркнул предприниматель в своем аккаунте в социальной сети X.
Такое мнение Маск выразил в связи с многочисленными заявлениями влиятельных американских СМИ о согласовании Киева и Вашингтона ударов по российским объектам. В связи с подобным шагом многие политики обеспокоились возможной эскалацией конфликта.
Ранее миллиардер неоднократно заявлял, что украинский конфликт должен быть решен дипломатическим путем.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
Маск отреагировал на разрешение Байдена наносить удары вглубь России
Вчера, 23:33
 
Спецоперация на УкраинеИлон МаскУКРАИНАРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала