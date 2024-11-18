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Россиянам назвали бюджетный аналог Chery Tiggo 8
Россиянам назвали бюджетный аналог Chery Tiggo 8 - 18.11.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали бюджетный аналог Chery Tiggo 8
На российском авторынке появился дешевый кроссовер Soueast DX8S, который является полным аналогом Chery Tiggo 8, сообщает портал "За рулем". | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T13:33+0300
2024-11-18T13:33+0300
2024-11-18T13:33+0300
россия
авто
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. На российском авторынке появился дешевый кроссовер Soueast DX8S, который является полным аналогом Chery Tiggo 8, сообщает портал "За рулем".В издании отметили, что стоимость Soueast DX8S варьируется от 2,4 до 2,8 миллиона рублей, что на миллион ниже Chery Tiggo 8. Soueast - это суббренд Jetour, который в свою очередь является подразделением Chery. Soueast DX8S оснащен двигателем объемом 1,5 литра с турбонаддувом, что делает его надежным и ресурсным.Он также оснащен шестиступенчатым роботом. Ко всему прочему, в продаже присутствует только топовая комплектация Elite.
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россия, авто
Россиянам назвали бюджетный аналог Chery Tiggo 8
"За рулем" указал на очень дешевый китайский кроссовер Soueast DX8S
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ.
На российском авторынке появился дешевый кроссовер Soueast DX8S, который является полным аналогом Chery Tiggo 8, сообщает
портал "За рулем".
В издании отметили, что стоимость Soueast DX8S варьируется от 2,4 до 2,8 миллиона рублей, что на миллион ниже Chery Tiggo 8.
Soueast - это суббренд Jetour, который в свою очередь является подразделением Chery. Soueast DX8S оснащен двигателем объемом 1,5 литра с турбонаддувом, что делает его надежным и ресурсным.
Он также оснащен шестиступенчатым роботом. Ко всему прочему, в продаже присутствует только топовая комплектация Elite.
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