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В Башкирии пустят с молотка арестованные авто по цене от 264 тысяч рублей - 18.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241118/bashkiriya-852891021.html
В Башкирии пустят с молотка арестованные авто по цене от 264 тысяч рублей
В Башкирии пустят с молотка арестованные авто по цене от 264 тысяч рублей - 18.11.2024, ПРАЙМ
В Башкирии пустят с молотка арестованные авто по цене от 264 тысяч рублей
В Башкирии объявили аукцион по реализации арестованных из-за долгов владельцев транспортных средств, сообщил портал UfaTime.ru. | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T14:59+0300
2024-11-18T15:00+0300
экономика
авто
россия
башкирия
аукцион
покупка автомобиля
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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. В Башкирии объявили аукцион по реализации арестованных из-за долгов владельцев транспортных средств, сообщил портал UfaTime.ru. Отмечается, что в перечень авто, которые можно приобрести с выгодой, входит лот стоимостью от 264 тысяч рублей — седан Chery A19 (Bonus 3) 2014 года выпуска. По цене до 500 тысяч рублей можно будет попробовать купить Lada Priora 2014 года выпуска (цена от 380 тыс руб.), а также Kia Rio 2010 года выпуска или SsangYong Kyron 2007 года выпуска (цена каждого от 460 тыс руб.).Стартовая стоимость от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей назначена для внедорожника ShuangHuan Sceo 2006 года выпуска (от 530 тыс руб.), Lada Largus 2014 года выпуска (от 552,5 тыс руб.), Lada Granta 2023 года выпуска (от 561 тыс руб.), Kia Rio 2015 года выпуска (от 569,5 тыс руб.), Lada Granta 2019 года выпуска (от 660 тыс руб.), два Hyundai Solaris 2014 года выпуска (от 671,5 тыс руб. и 790 тыс руб.).По цене от одного миллиона рублей на аукционе можно приобрести Hyundai Grand Starex 2010 года выпуска (от 1,07 млн руб.), Volkswagen Amarok 2013 года выпуска (от 1,16 млн руб.), Hyundai Creta 2017 года выпуска (от 1,4 млн руб.).Самой дорогой выставленной моделью является Kia Optima 2018 года выпуска (от 1,836 млн руб.).По данным портала, заявки на участие в аукционе принимаются до 9 декабря через электронную площадку "СберА", а сам аукцион намечен на 16 декабря.
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авто, россия, башкирия, аукцион, покупка автомобиля
Экономика, Авто, РОССИЯ, БАШКИРИЯ, аукцион, покупка автомобиля
14:59 18.11.2024 (обновлено: 15:00 18.11.2024)
 
В Башкирии пустят с молотка арестованные авто по цене от 264 тысяч рублей

UfaTime: в Башкирии молотка пустят 16 арестованных авто по цене от 264 тыс руб

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМолоток на аукционе
Молоток на аукционе - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. В Башкирии объявили аукцион по реализации арестованных из-за долгов владельцев транспортных средств, сообщил портал UfaTime.ru.
Отмечается, что в перечень авто, которые можно приобрести с выгодой, входит лот стоимостью от 264 тысяч рублей — седан Chery A19 (Bonus 3) 2014 года выпуска.
По цене до 500 тысяч рублей можно будет попробовать купить Lada Priora 2014 года выпуска (цена от 380 тыс руб.), а также Kia Rio 2010 года выпуска или SsangYong Kyron 2007 года выпуска (цена каждого от 460 тыс руб.).
Стартовая стоимость от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей назначена для внедорожника ShuangHuan Sceo 2006 года выпуска (от 530 тыс руб.), Lada Largus 2014 года выпуска (от 552,5 тыс руб.), Lada Granta 2023 года выпуска (от 561 тыс руб.), Kia Rio 2015 года выпуска (от 569,5 тыс руб.), Lada Granta 2019 года выпуска (от 660 тыс руб.), два Hyundai Solaris 2014 года выпуска (от 671,5 тыс руб. и 790 тыс руб.).
По цене от одного миллиона рублей на аукционе можно приобрести Hyundai Grand Starex 2010 года выпуска (от 1,07 млн руб.), Volkswagen Amarok 2013 года выпуска (от 1,16 млн руб.), Hyundai Creta 2017 года выпуска (от 1,4 млн руб.).
Самой дорогой выставленной моделью является Kia Optima 2018 года выпуска (от 1,836 млн руб.).
По данным портала, заявки на участие в аукционе принимаются до 9 декабря через электронную площадку "СберА", а сам аукцион намечен на 16 декабря.
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