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"Выжженная земля". Во Франции предупредили об опасности ударов ATACMS
"Выжженная земля". Во Франции предупредили об опасности ударов ATACMS - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Выжженная земля". Во Франции предупредили об опасности ударов ATACMS
Действующий американский президент Джо Байден напрасно переводит украинский конфликт на новый уровень, считает глава партии "Вставай, Франция" Николя... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T11:00+0300
2024-11-18T11:00+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден напрасно переводит украинский конфликт на новый уровень, считает глава партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Об этом он написал в социальной сети X."Байден проводит политику выжженной земли, санкционируя удары по России с помощью американских ракет дальнего радиуса действия", - подчеркнул эксперт, отметив, что подобные действия нынешнего главы Белого дома лишь приближают мир к глобальному конфликту.Кроме того, отметил он, новый президент США Дональд Трамп был избран народом именно для того, чтобы покончить с провокациями действующей американской администрации и восстановить мир.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
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ракеты atacms, джо байден, сша, украина
Политика, ракеты ATACMS, Джо Байден, США, УКРАИНА
"Выжженная земля". Во Франции предупредили об опасности ударов ATACMS
Политик Дюпон-Эньян: Байден проводит политику выжженной земли решением по ATACMS
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ.
Действующий американский президент Джо Байден напрасно переводит украинский конфликт на новый уровень, считает глава партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Об этом он написал в социальной сети X
.
"Байден проводит политику выжженной земли, санкционируя удары по России с помощью американских ракет дальнего радиуса действия", - подчеркнул эксперт, отметив, что подобные действия нынешнего главы Белого дома лишь приближают мир к глобальному конфликту.
Кроме того, отметил он, новый президент США Дональд Трамп был избран народом именно для того, чтобы покончить с провокациями действующей американской администрации и восстановить мир.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
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