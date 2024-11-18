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"Начал и проиграл": в США обрушились на Байдена после решения по Украине - 18.11.2024, ПРАЙМ
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"Начал и проиграл": в США обрушились на Байдена после решения по Украине
"Начал и проиграл": в США обрушились на Байдена после решения по Украине - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Начал и проиграл": в США обрушились на Байдена после решения по Украине
Глава Белого дома Джо Байден потерпел поражение в противостоянии с Россией, позволив Украине наносить удары по ее территории ракетами ATACMS. Таким мнением... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T13:12+0300
2024-11-18T13:12+0300
политика
сша
джо байден
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден потерпел поражение в противостоянии с Россией, позволив Украине наносить удары по ее территории ракетами ATACMS. Таким мнением поделился американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X."За два месяца до конца полномочий клоуны-демократы под руководством главного клоуна — Байдена обостряют войну, которую он сам начал и проиграл, приняв решение позволить правительству Украины запускать ракеты вглубь России", — отметил в публикации Барака.Он также подчеркнул, что такого рода просчет должен стоить Байдену его должности прямо сейчас.В воскресенье газета New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил Украине использовать американские ракеты для атак на Россию. Андрей Клишас, глава конституционного комитета Совфеда России, предупредил, что такая эскалация может привести к полной потере государственности остатками Украины.Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
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сша, джо байден
Политика, США, Джо Байден
13:12 18.11.2024
 
"Начал и проиграл": в США обрушились на Байдена после решения по Украине

Политик и правозащитник Барака: Байден проиграл противостояние с Россией

© Фото : Adam Schultz/Official White House PhotoПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© Фото : Adam Schultz/Official White House Photo
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден потерпел поражение в противостоянии с Россией, позволив Украине наносить удары по ее территории ракетами ATACMS. Таким мнением поделился американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X.
"За два месяца до конца полномочий клоуны-демократы под руководством главного клоуна — Байдена обостряют войну, которую он сам начал и проиграл, приняв решение позволить правительству Украины запускать ракеты вглубь России", — отметил в публикации Барака.
Он также подчеркнул, что такого рода просчет должен стоить Байдену его должности прямо сейчас.
В воскресенье газета New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил Украине использовать американские ракеты для атак на Россию. Андрей Клишас, глава конституционного комитета Совфеда России, предупредил, что такая эскалация может привести к полной потере государственности остатками Украины.
Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.
Байден - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
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ПолитикаСШАДжо Байден
 
 
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