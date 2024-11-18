https://1prime.ru/20241118/bayden-852887456.html

"Начал и проиграл": в США обрушились на Байдена после решения по Украине

"Начал и проиграл": в США обрушились на Байдена после решения по Украине - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Начал и проиграл": в США обрушились на Байдена после решения по Украине

Глава Белого дома Джо Байден потерпел поражение в противостоянии с Россией, позволив Украине наносить удары по ее территории ракетами ATACMS. Таким мнением... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T13:12+0300

2024-11-18T13:12+0300

2024-11-18T13:12+0300

политика

сша

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/70/841317003_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d4f2c6ca05d5b4392effce18c05fab09.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден потерпел поражение в противостоянии с Россией, позволив Украине наносить удары по ее территории ракетами ATACMS. Таким мнением поделился американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X."За два месяца до конца полномочий клоуны-демократы под руководством главного клоуна — Байдена обостряют войну, которую он сам начал и проиграл, приняв решение позволить правительству Украины запускать ракеты вглубь России", — отметил в публикации Барака.Он также подчеркнул, что такого рода просчет должен стоить Байдену его должности прямо сейчас.В воскресенье газета New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил Украине использовать американские ракеты для атак на Россию. Андрей Клишас, глава конституционного комитета Совфеда России, предупредил, что такая эскалация может привести к полной потере государственности остатками Украины.Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания, однако позже удалило опубликованную информацию.

https://1prime.ru/20241118/voyna-852884530.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден